Alan Wake 2 z dokładnym wynikiem sprzedaży. Control 2 powstaje jako gra z gatunku action RPG

Minął nieco ponad rok od premiery gry Alan Wake 2. Survival horror wyprodukowany przez Remedy Entertainment w momencie debiutu oferowany był wyłącznie w dystrybucji cyfrowej - w sklepie Epic Games Store na PC oraz PlayStation Store / Xbox Store w przypadku konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series. Dopiero kilka tygodni temu gra trafiła także do dystrybucji fizycznej, jednak tylko w przypadku konsol. Jak obecnie wygląda sprzedaż jednej z najlepszych gier 2023 roku?

Według najnowszego sprawozdania firmy Remedy, Alan Wake 2 sprzedał się w nakładzie 1,8 miliona egzemplarzy. Studio jednocześnie ujawniło, iż Control Ultimate Edition trafi na komputery Apple Mac. Nie brakuje również najświeższych informacji na temat nadchodzącego Control 2.

Według informacji opublikowanej przez studio Remedy, Alan Wake 2 sprzedał się na chwilę obecną w liczbie 1,8 milionów egzemplarzy. Przypominamy, że producent w lutym tego roku chwalił się sprzedażą na poziomie 1,3 mln egzemplarzy. Oznacza to, że w ciągu kolejnych 9 miesięcy, rozeszło się mniej więcej 500 tysięcy kopii, w tym także wersji fizycznych. Sprzedaż Alana Wake 2 zatem dość mocno wyhamowała i na razie nie widać, aby premiera wersji pudełkowych jakoś znacząco podbiła ogólny rezultat gry.

Ciekawe informacje natomiast pojawiły się w przypadku serii Control. Dużym zaskoczeniem jest to, że nadchodzący Control 2 będzie grą z gatunku action RPG. Pierwsza część była dynamiczną grą akcji w konwersji metroidvanii (częste powracanie do wcześniej odwiedzanych lokacji). Wygląda na to, że druga część pójdzie przynajmniej po części odmiennymi drogami. Action RPG wskazuje zarówno na bardziej rozbudowany rozwój postaci jak i poszerzone dialogi z możliwością podejmowania decyzji. Pewną wskazówką co do planów na Control 2 jest dodatek The Lake House dla Alan Wake 2, sugerujący iż w dwójce wyjdziemy poza mury Najstarszej Siedziby i przyjdzie nam zwiedzać bardziej otwarte rejony Nowego Jorku. Ostatnia informacja od Remedy dotyczy Control Ultimate Edition - 12 lutego 2025 roku produkcja zadebiutuje na komputerach Mac od Apple.

Źródło: Remedy Entertainment