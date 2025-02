Remedy z garścią informacji o nadchodzących grach, w tym Control 2 oraz Max Payne Remake. Alan Wake II jeszcze się nie zwrócił

Pod kątem sukcesów artystycznych w zasadzie trudno cokolwiek zarzucić Remedy. Od lat konsekwentnie budują swoją markę i rozwijają interesujące pomysły. Taki Control był jedną z najlepszych gier 2019 roku, a zeszłoroczny Alan Wake II zachwycał zarówno oprawą, jak i oryginalnymi rozwiązaniami. Finowie idą za ciosem, przygotowując szereg następnych projektów. Jeżeli zaś chodzi o finansowe kwestie, z tym niestety nie jest aż tak śpiewająco.

Remedy Entertainment podzieliło się zaktualizowanymi danymi związanymi z nadchodzącymi grami, a także ostatnimi wynikami finansowymi.

Remedy stara się konsekwentnie podążać własną ścieżką pomimo różnych przeciwności, co potwierdza także chociażby wiosenny raport. Jeszcze w przeciągu tych wakacji pojawiło się z kolei pierwsze DLC do Alana Wake'a II, czyli Night Springs. O tym ostatnim projekcie także wspomniano w nowym sprawozdaniu, podkreślając jego świetny odbiór. Dodano też, że jedna z najlepiej ocenianych pozycji 2023 roku jest bliska zwrócenia kosztów produkcji i promocji - co jedynie podkreśla niejednoznaczne kwestie związane ze sprzedażą gry.

W finansowym raporcie za pierwsze pół roku 2024 znalazły się również interesujące ustępy tyczące się nadchodzących gier. Control 2 miało już uzyskać status gotowości produkcyjnej, co zostało określone jako "ważny kamień milowy". Pewne aspekty rozgrywki mają już być grywalne i twórcy przechodzą do kolejnych etapów. W fazie produkcyjnej znajdują się też dwa inne projekty. Nade wszystko Max Payne 1&2 Remake, i teraz zespół skupia się już na tym, by nowa wersja była grywalna od początku do końca. Nie zapomniano przy tym o przedsięwzięciu o kryptonimie Project Condor. Przygotowywane są zróżnicowane misje oraz mapy tego kooperacyjnego eksperymentu. Innymi słowy, zdecydowanie jest na co czekać.

Źródło: Remedy Entertainment