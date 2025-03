Control 2 nie ograniczy się wyłącznie do Epic Games Store. Marki Alan Wake i Control zostaną poszerzone o filmy i seriale

Studio Remedy Entertainment w ostatnim czasie nie może narzekać na brak zajęć. W zeszłym roku wydano grę Alan Wake 2 (w październiku doczekamy się drugiego rozszerzenia fabularnego - Lake House), natomiast już w tym momencie rozpoczęła się pełna produkcja Max Payne 1 & 2 Remake. Niedługo do produkcji dołączy także Control 2, należące do tego samego uniwersum co Alan Wake (tzw. Remedy Connected Universe). Ze względu na zbliżający się proces rozpoczęcia produkcji gry, studio Remedy ujawniło dosyć ciekawą informację.

Firma Remedy Entertainment nawiązała współpracę z firmą Annapurna, zarówno w kontekście gry Control 2 jak również rozszerzenia Remedy Connected Universe na inne media audio-wizualne. W przypadku Control 2, druga z wymienionych firm zdecydowała się współfinansować projekt, przy czym Remedy ma pełną kontrolę wydawniczą. Jako że fińskie przedsiębiorstwo zdecydowało się samodzielnie wydać Control 2, tym razem nie spodziewamy się ograniczania dostępności np. tylko do jednego sklepu na PC (Epic Games Store) lub zablokowania dostępności fizycznych kopii. Przypadek Alana Wake 2 z pewnością uświadomił firmie, że nie jest to najlepsza metoda na zarobek.

Alan Wake oraz Control zostaną jednocześnie rozszerzone na takie formy prezentacji audio-wizualnej jak filmy czy seriale (właśnie dzięki współpracy z Annapurna Pictures), aczkolwiek na teraz nie zdradzono, czy otrzymamy już dobrze znane historie w nowej formie, czy też dojdzie do poszerzenia o kompletnie nowe motywy fabularne, które uzupełniłby dotychczasowe gry (jak i nadchodzący Control 2). Co do tego ostatniego, to na premierę najpewniej poczekamy jeszcze kilka lat, wszak studio dopiero wchodzi pomału w pełną produkcję. Na pewno dobrą informacją jest to, że studio nie jest niczym ograniczone w kwestiach finansowych i może stworzyć dokładnie taką grę, jaką sobie wymarzyli podczas prac przedprodukcyjnych.

You've been asking about Control 2, and we have some news!



Remedy Entertainment will be self-publishing Control 2, and we're partnering with Annapurna on financing the game. This means we'll be able to build exactly the game we want with the support of an expert partner… pic.twitter.com/c0GpDu7NWU