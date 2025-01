A Quiet Place: The Road Ahead - pokaz 10 minut rozgrywki z tytułu rozwijającego filmowe uniwersum

Pod koniec ubiegłego miesiąca swoją premierę miał film Ciche miejsce: Dzień pierwszy. Zapoczątkowane przez dwie produkcje Johna Krasinskiego uniwersum nigdy nie należało do najbardziej wiarygodnych, polegając w głównej mierze na samym efekcie straszenia, toteż i tym razem nie było co liczyć na arcydzieło światotwórstwa. Ale to też sprawia, że pojawia się nie lada potencjał na ciekawy survival horror - czego bynajmniej nie przeoczono.

A Quiet Place: The Road Ahead otrzymało pierwsze konkrety w postaci trwającego blisko dziesięć minut gameplayu.

W czerwcu dostaliśmy pierwszą, intrygującą zapowiedź gry studia Stormind Games, teraz zaś czas na coś naprawdę konkretnego. I kto oglądał którąkolwiek odsłonę serii, powinien znakomicie się orientować od pierwszych minut. Mówimy bowiem o postapokaliptycznym świecie, w którym panują potwory wyczulone na dźwięk. Oznacza to rzecz jasna, że elementy horroru będą szły ręka w rękę ze skradankowymi mechanikami. Co jakiś czas gra będzie nam też przypominać o tym, że bohaterka A Quiet Place: The Road Ahead cierpi na astmę.

Powyższy problem jeszcze bardziej komplikuje sprawy, przy okazji dając twórcom nowe możliwości utrudnienia graczom życia. Nie ma co ukrywać, że ważnym aspektem rozgrywki będzie możliwe jak największe utrzymanie suspensu przy jednoczesnym niezalewaniu nas falą oskryptowanych momentów, mogących popsuć najlepsze doświadczenie. Inna sprawa, że tych ostatnich raczej nie da się w tym przypadku uniknąć całkowicie, co trochę udowadniają przedstawione fragmenty. Pozostaje liczyć, że będzie to jedna z tych lepszych "egranizacji".

Źródło: IGN (Youtube)