Aliens Fireteam Elite 2 - do sieci trafiły szczegóły związane z kontynuacją kooperacyjnego shootera

Uniwersum Obcego rozrosło się na przestrzeni dekad na tyle mocno, że ma ono już solidną reprezentację w branży gier. Niespełna dziesięć lat temu na przykład pojawił się fenomenalny Alien: Isolation, w ciekawy sposób łącząc się z filmową klasyką i będąc jednym z najlepszych survival horrorów co najmniej początku XXI wieku. Aliens Fireteam Elite przeniosło rozgrywkę w rejony co-op shooterów. Nie spotkało się to z hurraoptymizmem, ale najwyraźniej znaleziono argumenty na sequel.

W sieci pojawiły się nowe informacje tyczące się pewnych szczegółów związanych z Aliens Fireteam Elite 2.

Choć raczej nie ma co się nastawiać na powrót do konwencji ze wspomnianym Isolation, a udane Dark Descent było prawdopodobnie jednorazową przygodą, Cold Iron Studios najwyraźniej nie ustąpią i już szykują kolejną odsłonę. Jak wynika z przecieków na Reddicie, Aliens Fireteam Elite 2 - najwyraźniej funkcjonujące obecnie pod kryptonimem Project Macondo - będzie pod wieloma względami znacząco odmiennym tytułem, więc możemy się spodziewać czegoś o wiele więcej niż potencjalna poprawa szaty graficznej czy rozgrywki.

Przyjrzyjmy się najciekawszym aspektom. Według opublikowanych materiałów, wcielimy się w członka DAGGER Company, specjalistycznej grupy zabójców ksenomorfów. Czeka nas różnorodna kampania (od ok. 8 do 12 godzin), do przejścia u boku kolegów zespołu kierowanych przez sztuczną inteligencję bądź żywych graczy. Dołożono jeszcze tryb Annihilation, będący wariacją Horde Mode. Co ciekawe, deweloperzy mieli zrezygnować ze znanego z "jedynki" kreatora postaci na rzecz archetypów. Są to kolejno: dynamiczny na polu bitwy The Swift, będący swoistym tankiem The Deadly, zabójca The Silent, wzmacniający drużynę The Commander, a także The Ranger, skanujący wrogów i używający dronów specjalista od technologii. Każdy z owych archetypów posiada własny specjalny zestaw broni podstawowych oraz zdolności (w tym najpotężniejsze Ultimate). Czyli standardowa mieszanka indywidualnych atrybutów mających docelowo wzajemnie uzupełniać się w ekipie. Na pewno warto zwrócić uwagę na brak mikrotransakcji, co jest miłą wiadomością. Same materiały z kolei dają nadzieję na krok naprzód, choć również chyba nie ma co nastawiać się na nie wiadomo jakie rewelacje.

