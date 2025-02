Aliens: Dark Descent - twórcy wprowadzają mnóstwo poprawek do gry akcji z taktycznymi elementami, na czele z New Game Plus

Pod koniec czerwca wydawca Focus Entertainment wraz z deweloperami z Tindalos Interactive wypuścili całkiem udaną i jednocześnie dość nietypową grę w uniwersum Obcego. Mimo, że na dłuższą metę wielu zdążyło o niej zapomnieć, została bardzo dobrze przyjęta przez większą część osób, które zdecydowały się na zakup. Co istotne, tytuł jest nadal rozwijany i wspierany. Ostatnio zaś doszło do największej aktualizacji od czasu premiery.

Aliens: Dark Descent otrzymało opcję New Game Plus, kilka dodatkowych funkcji związanych z rozgrywką i liczne poprawki.

Twórcy zamieścili na Steamie informację o rzeczonej bardzo dużej aktualizacji. Najatrakcyjniejszy jest rzecz jasna dodany tryb New Game Plus, pozwalający na zagranie raz jeszcze kampanii, zachowując uzbierany uprzednio ekwipunek czy zdolności. Co więcej, maksymalny poziom żołnierzy został podwyższony do 15 poziomu. Poza tym, osoby mające ochotę na większe wyzwanie mogą skorzystać z dwóch nowych opcji: Perfect Organism zwiększy obrażenia zadawane przez Obcych, z kolei We're Too Late podbije startowy poziom Infestation.

Kto jest zainteresowany zakupem, na Steamie trwa 33-procentowa promocja, która zakończy się 2 listopada. Aliens: Dark Descent to bardzo ciekawa pozycja dla fanów gier akcji z taktycznym zacięciem, a jeżeli dodatkowo jesteście fanami tego kultowego uniwersum, to praktycznie pozycja obowiązkowa. Przewodzimy tam żołnierzami Colonial Marines, którzy muszą przetrwać ataki Ksenomorfów po awaryjnym lądowaniu na księżycu Lethe. Tytuł cechuje się otwartymi mapami i wieloma możliwościami rozwoju naszego zespołu

Źródło: Steam