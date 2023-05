Aliens: Dark Descent - twórcy przygotowują graczy do zbliżającej się premiery. Nowy zapis rozgrywki z komentarzem

W ubiegłym tygodniu nadchodząca gra studia Tindalos Interactive pokryła się złotem, dzięki czemu mamy już pewność, że nie dojdzie do żadnych przedpremierowych obsuw. Tym samym uniwersum Obcego będzie dalej rozwijane, sięgając jednocześnie po trochę inne gatunkowe podłoże. Choć zatem zdecydowanie nie będzie to w najbliższym czasie najgorętsza premiera, fani uniwersum i taktycznych pozycji mają na co czekać, bo szykuje się interesująca mieszanka.

Aliens: Dark Descent pojawi się już w drugiej połowie czerwca, tymczasem zaś deweloperzy podrzucili nam jeszcze jeden materiał z gameplayem.

Nowa gra ma czerpać garściami z kultowego uniwersum zapoczątkowanego przez filmy, do tego twórcy obiecują pojawienie się rzeczy, jakich nikt dotąd we franczyzie nie widział. Historia rozpocznie się od awaryjnego lądowania na księżycu Lethe. Szybko okazuje się, że za lokalnym kryzysem stoi zagrożenie ze strony ksenomorfów. Na scenę wkracza administratorka Wayland-Yutani Mako Hayes oraz Jonas Harper, będący oficerem USCM. Oboje muszą wspólnie stawić czoło śmiertelnemu zagrożeniu ze strony Obcy.

Aliens: Dark Descent wprowadzi mechaniki typowe dla gier akcji z taktycznymi elementami. Przyjdzie nam zatem dowodzić zespołem, którego członkowie wyposażeni są w różnorodny sprzęt, a od nas zależy jak będą zachowywać się w ogniu walki. W sytuacjach kryzysowych możemy zawsze oczywiście spowolnić grę i zastanowić się nad naszymi możliwościami. Szczególnie interesująco brzmi opcja otwartych, unikalnych map i zagrożeń, które będą nieco inne w zależności od naszego stylu rozgrywki.

Źródło: Youtube