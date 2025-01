BioShock 4 - twórcy zdają się wreszcie powoli wychodzić na prostą. Ważne ogłoszenie rekrutacyjne

Gdy Irrational Games wydało pierwszego BioShocka, kolejny raz wyznaczyło standardy w branży - i odczuwamy to do dziś. Niemniej od ostatniej jak dotąd odsłony minęła już ponad dekada, a nawet remastery "jedynki" i "dwójki" pojawiły się 8 lat temu. Kontynuacja z kolei znajduje się w dość dziwnym miejscu, jako że od dłuższego czasu czekamy na coś więcej niż mało zachęcające pogłoski. I wygląda na to, że pojawiają się na to całkiem spore szanse.

Studio Cloud Chamber zwiera szeregi. Na stronie dewelopera odnotowano ogłoszenia o pracę nad projektem BioShock 4.

Trzeba przyznać, że do tej pory niejeden fan serii mógł już zupełnie stracić nadzieję na doczekanie się BioShock 4. Plotkowano już między innymi o spadku do "deweloperskiego piekła" czy braku spójnej wizji, a jesienią zeszłego roku wspominano o prawdopodobnym odległym terminie premiery. I chyba dopiero po raz pierwszy naprawdę możemy napisać o w miarę dobrych wieściach związanych z projektem Cloud Chamber. Z pewnością do hurraoptymizmu nadal daleko, ale być może doszło do ruchu we właściwym kierunku.

Twórcy zamieścili na swojej stronie ogłoszenie rekrutacyjne. I to nie byle jakie, bo mające zapełnić dwa zespoły pracujące nad czwartym BioShockiem. Jeden z nich mieści się w San Francisco, a druga w Montrealu. Lista stanowisk do obskoczenia jest całkiem pokaźna - od specjalistów do spraw oświetlenia czy animacji po kwestie związane z systemem walki i projektami leveli. To więcej niż sugestia, że wreszcie uporządkowano produkcyjne niesnaski i ponownie można oczekiwać konkretnych rezultatów.

