BioShock 4 - pracownik studia Cloud Chamber sugeruje, kiedy możemy spodziewać się premiery gry

Od czasu wydania BioShock Infinite minęło już ponad 10 lat, ale pod koniec 2020 r. potwierdzono, że trwają prace nad czwartą odsłoną popularnej serii. Wiadomo, że nie odpowiada za nią studio Irrational Games z Kenem Levine’em na czele, lecz nowy zespół stworzony pod egidą firmy 2K Games - Cloud Chamber. Tak się składa, że Mack Sztaba, pracujący w Cloud Chamber artysta koncepcyjny, zdradził, iż gry możemy spodziewać się dopiero w okolicach 2028 roku.

Pod koniec 2019 roku oficjalnie potwierdzono, że trwają prace nad kolejnym BioShockiem. Od tamtego czasu do sieci przedostało się niewiele pozytywnych wieści odnośnie gry, a raczej same niepokojące. Pojawiły się chociażby informacje o "produkcyjnym piekle", w którym studio Cloud Chamber miało borykać się między innymi z kiepskim zarządzaniem i brakiem spójnej koncepcji projektu. Problem ma być na tyle poważny, że latem zeszłego roku projekt został rzekomo zrestartowany, i to już po raz czwarty z rzędu.

Wspomniane moment temu kiepskie zarządzanie odbijać się miało z kolei na bardzo dużej rotacji pracowników, co przyniosło ze sobą zatrudnianie pracowników kontraktowych, a to nigdy nie wróży produkcji zbyt dobrze. Nie dziwi więc fakt, że gra ma pojawić się nie szybciej, niż w 2028 roku. Tak przynajmniej na swoim profilu Art Station twierdzi Mack Sztaba (starszy artysta koncepcyjny w studiu Cloud Chamber). No, może nie twierdzi bezpośrednio, ale sugestia taka zawarta jest w opisie dotyczącym jego pracy nad nowym BioShockiem (screen poniżej).

