Serwis EpicDB ujawnił niezapowiedziane gry wideo. Na pecety mogą zmierzać Rise of the Ronin, BioShock 4 i wiele innych

W internecie na chwilę pojawiło się nowe narzędzie o nazwie EpicDB, które było tym samym, czym serwis SteamDB dla platformy Steam. Mieliśmy więc do czynienia z dość pokaźnych rozmiarów bazą danych z produkcjami, które można znaleźć na Epic Games Store. Okazało się jednak, że serwis zawiera także informacje (w postaci nazw kodowych) o niezapowiedzianych grach od dużych wydawców. Internauci już rozszyfrowali część z nich. Epic Games odniósł się do całej sprawy.

Serwis EpicDB pojawił się w internecie zaledwie na kilka dni, a jednak zdążył zrobić wokół siebie sporo szumu. Wszystko przez fakt, że na stronie znalazły się informacje o pecetowych grach, które nie zostały jeszcze zapowiedziane.

Zapewne większość czytelników PurePC jest zaznajomiona z serwisem SteamDB. To internetowe narzędzie daje nam dostęp do statystyk i innych danych, które dotyczą gier na platformie Steam. Natomiast otrzymujemy wgląd tylko do tych produkcji, które są publicznie dostępne (z małymi wyjątkami). EpicDB znacząco różnił się od swojego odpowiednika, albowiem jak już wspomniano, zdradził zarówno wszystkie tytuły, jakie już znajdują się na Epic Games Store, jak i te, które dopiero tam trafią. Spora część z nich to tylko nazwy kodowe, które pozornie nic nam nie mówią. Jednak rozszyfrowywanie już się zaczęło i na ten moment znamy prawdopodobne produkcje, które niebawem wkroczą na pecetowy rynek. Epic Games niejako potwierdziło prawdziwość danych, ponieważ firma wystosowała taki komunikat prasowy: "Dziś wieczorem wydaliśmy aktualizację, więc narzędzia innych firm nie mogą już wyświetlać żadnych nowych, ani nieopublikowanych tytułów z katalogu Epic Games Store". Sam serwis dość szybko zakończył więc swój żywot, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zajrzeć do zarchiwizowanej wersji poprzez Wayback Machine (link).

Warto jednak zaznaczyć: informacje przedstawione w poniższej tabeli należy traktować z lekkim przymrużeniem oka. Zostały one podane przez internautów, którzy starali się rozgryźć, z jaką grą związana jest podana nazwa kodowa. W ten sposób potwierdziła się pecetowa obecność tytułu Red Dead Redemption, o czym mogliśmy się dowiedzieć już nieco wcześniej. Wiadomo też, że gra Rise of the Ronin może trafić na blaszaki — tak samo, jak The Last of Us Part II. Ciekawe informacje dotyczą również pojawienia się kolejnej części BioShocka, Turoka, a także gry Final Fantasy IX Remake. W tabeli znalazły się jedynie te tytuły, które do czasu napisania tego materiału zostały w jakiś sposób rozszyfrowane. Z pełną listą możemy się natomiast zapoznać tutaj.

Nazwa kodowa Wydawca Prawdpodobna produkcja Semla Rockstar Games Red Read Redemption Testament Sony Interactive Entertainment Helldivers 2 Kondo Rise of the Ronin Utah The Last of Us Part II RhodeIsland Marvel's Spider-Man: Miles Morales Axel SEGA Streets of Rage lub Crazy Taxi Osiris 2.0 Bethesda DOOM: The Dark Ages Brant DOOM Eternal chamaelejp Electronic Arts Dragon Age: Straż Zasłony R5 Apex Legends CadetGrey Battlefield 2042 Hydra Warner Bros. Wonder Woman Turok Saber Interactive Turok Project Batman Paradox Interactive Bloodlines 2 Project Highlander Europa Universalis V Parkside 2K BioShock 4 Hex Sid Meier's Civilization VI Silicon Sid Meier's Civilization IV Skobeloff Square Enix Final Fantasy XVI Momo Final Fantasy IX Remake

