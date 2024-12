Dragon Age The Veilguard - prezentacja blisko 20-minutowego gameplaya z gry. Premiera w 2024 na PC, PS5 i Xbox Series

Dragon Age The Veilguard otrzymał pierwszy zwiastun podczas Xbox Games Showcase w niedzielę. Opublikowany materiał jednak zamiast zachęcić do gry, zdołał rozczarować wielu fanów marki Dragon Age. Przesadnie podkolorowany, prezentował coś co chyba miało zachęcić fanów takich gier jak Fortnite. Jednak już wczoraj BioWare opublikowało krótki fragment z właściwej gry, który wskazywał i potwierdzał przede wszystkim znacznie mroczniejszy ton gry. Dzisiaj z kolei opublikowano pełny, 20-minutowy gameplay, przedstawiający nam czwarte Dragon Age w akcji. Jak wypada najnowsza produkcja BioWare w konfrontacji z oczekiwaniami fanów?

Materiał z Dragon Age The Veilguard (Dragon Age: Straż Zasłony w polskiej wersji językowej) pochodzi z wczesnego etapu gry i prezentuje nam tak naprawdę jedną z pierwszych głównych misji, w których musimy powstrzymać Solasa przed ukończeniem rytuału, mającego na celu zniszczenie tytułowej Zasłony, czyli swoistej bramy oddzielającej świat Theadas od Pustki, w której zamieszkują demony. Udostępniony gameplay charakteryzuje się zdecydowanie posępniejszym klimatem niż pierwszy trailer, który w ogóle zapowiadał grę. Jednocześnie nie powinniśmy oczekiwać dark fantasy w stylu Dragon Age: Początek. Z jednej strony widać mocne inspiracje Inkwizycją, choć Dragon Age The Veilguard zdaje się być nieco mroczniejszy w swoim tonie od poprzedniej części.

Gameplay zaprezentował nam również trochę walki, zarówno z Templariuszami (notabene nadal korzystających z mocy czerwonego lyrium) jak również z demonami, przechodzącymi przez osłabioną przez Solasa Zasłonę. Finalnie możemy przyjrzeć się starciu z mini-bossem w postaci Demona Dumy. Choć wielokrotnie z tym typem przeciwnika walczyliśmy już w poprzednich grach, tutaj wydaje się być potężniejszy i cięższy do pokonania. Jeśli chodzi o styl walki, to Dragon Age The Veilguard skręca jeszcze mocniej w stronę typowego Action-RPG. Mimo wszystko w nowym Dragon Age pojawi się opcja zatrzymania walki, by wybrać m.in. jedną z maksymalnie trzech unikalnych zdolności naszego protagonisty (lub protagonistki). Aktywna pauza w dalszym ciągu jest oferowana i jest skierowana głównie dla osób, które preferują taktyczne podejście do walki z przeciwnikami. Charakterystyczne koło, które pojawia się w momencie zatrzymania gry, pozwala nie tylko wybrać umiejętność, ale także wybierać konkretne cele (wraz z rozwojem postaci, koło będzie zawierać coraz więcej informacji o możliwych podatnościach przeciwników np. na konkretny typ broni lub ataku magicznego) oraz przypisać umiejętności dla naszych towarzyszy. BioWare stara się zatem połączyć bardziej dynamiczne podejście do walki z klasycznym dla serii taktycznym zmysłem, by w ten sposób przypodobać się zarówno fanom pierwszych gier jak również entuzjastom bardziej bezpośredniego podejścia do walki.

W grze nie zabraknie również charakterystycznego dla BioWare koła wyboru dialogów. W trakcie wielu rozmów z towarzyszami będzie się pojawiać koło z przypisanym ogólnym tonem wypowiedzi dla postaci. Niekiedy nasze dialogi zostaną przyporządkowane konkretnej cesze, np. wnikliwej mądrości czy emocjonalnemu podejściu do sprawy lub też sceptycyzmowi względem jakieś konkretnej sytuacji. W opublikowanym materiale z gry pojawił się także fragment, w którym musimy wybrać kogo z członków drużyny przyporządkować do konkretnych zadań. W tym momencie pojawiała się informacja, by rozważnie podchodzić do tego typu decyzji, bowiem mogą one mieć konsekwencje dla naszych towarzyszy. W trakcie oglądania gameplayu mogliśmy zobaczyć fragment miasta Minrathous w Tevinterze - to właśnie tutaj rozpocznie się nasza przygoda, gdzie bardzo szybko zostaniemy wrzuceni w sam środek wydarzeń fabularnych, z Solasem w centralnym punkcie. Wizualnie Dragon Age The Veilguard prezentuje się bardzo ładnie, zachowując podobny styl co Dragon Age Inkwizycja, choć z większym, technologicznym skokiem (chociażby znacznie lepsza jakość włosów) względem poprzednika. Dragon Age: Straż Zasłony zadebiutuje jesienią 2024 na PC oraz konsolach PlayStation 5, a także Xbox Series. Na dokładkę, oprócz wspomnianego gameplaya, publikujemy również zestaw przygotowanych przez BioWare screenów z gry.

Źródło: BioWare