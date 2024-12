Festiwal Next - wydarzenie na Steam oficjalnie rozpoczęte. Czekają na nas setki dem, a wśród nich polskie The Alters

Nie ma miesiąca, w którym na platformie Steam nie odbywałoby się jakieś wydarzenie. Tym razem mamy do czynienia z cyklicznym Festiwalem Next, który pozwala nam wypróbować wiele nadchodzących produkcji. Czerwcowa edycja oddaje nam do dyspozycji polski tytuł The Alters, który został zapowiedziany jeszcze w 2023 roku przez 11 bit studios. Spotkamy się jednak z grami praktycznie ze wszystkich gatunków, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Czerwcowy Festiwal Next na platformie Steam właśnie się rozpoczął. Od 10 do 17 czerwca 2024 roku będą na nas czekać setki gier w wersji demonstracyjnej.

Omówienie trzeba rozpocząć od wspomnianej produkcji The Alters, gdyż jest to jedna z bardziej oczekiwanych gier 2024 roku. 11 bit studios postanowiło kolejny raz stworzyć tytuł o naprawdę ciekawej fabule, gdyż wcielimy się w postać Jana Dolskiego, który, aby przetrwać, będzie zmuszony tworzyć inne wersje samego siebie. Tytuł łączy w sobie elementy z gier survivalowych oraz tych, które traktują o zarządzaniu bazą, z produkcjami przygodowymi. Minusem dla niektórych osób może być jednak brak języka polskiego, co jest dość dziwne, gdyż główny bohater ma polskie imię i nazwisko, więc wypowiadane przez Dolskiego kwestie w języku angielskim, które dotyczą go osobiście, brzmią... nieco śmiesznie. Rozgrywając wersję demo, można również poczuć, że w grze sporo elementów musi zostać poprawionych. Warto jednak samemu wypróbować tytuł, aby wyrobić sobie własną opinię.

Jeśli natomiast szukamy prostej rozgrywki, która ma nas odprężyć, to do gustu może nam przypaść Tiny Glade. Naszym głównym zadaniem będzie budowanie zamków na otwartych przestrzeniach. Otrzymamy zarówno narzędzia do tworzenia konstrukcji, jak i modyfikowania terenu. W przypadku gdy mamy ochotę zagrać ze znajomymi (do 4 osób) w tytuł akcji, warto przyjrzeć się produkcji SWORN. Od razu zauważymy wiele podobieństw do Hadesa, a jednym z nich będzie sam gatunek gry, czyli roguelike, w którym przyjdzie nam walczyć o wyzwolenie Camelotu. Wartym wspomnienia jest także tytuł Drill Core, który jest strategiczną produkcją stworzoną w pixelartowym stylu. Jednym z celów będzie zarządzanie górnikami, którzy pozyskują zasoby z obcych planet. Oprócz gromadzenia surowców stoczymy pojedynki z przeciwnikami, których będzie nam coraz trudniej pokonywać. Resztę wybranych gier znajdziemy poniżej, natomiast ze wszystkimi zapoznamy się pod tym adresem.

Źródło: Steam