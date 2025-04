RoboCop: Rogue City – samodzielny dodatek Unfinished Business wreszcie z datą premiery i nowym zwiastunem

Przełom wiosny i lata prezentuje się doprawdy znakomicie. Dopiero co mieliśmy ładny powrót do przeszłości w postaci remastera Obliviona i premierę fenomenalnego Clair Obscur: Expedition 33, a już w maju pojawi się kolejny DOOM, zaś przed końcem czerwca - Death Stranding 2: On the Beach. Jak się okazuje, w ramach lekkiej odskoczni nieco potem trafi do nas zapowiedziany jakiś czas temu dodatek do RoboCop: Rogue City, czyli Unfinished Business.

Unfinished Business, samodzielny dodatek do RoboCop: Rogue City, pojawi się na rynku 17 lipca. Dostaliśmy także jeszcze jedną zapowiedź.

Choć wiedzieliśmy już od pewnego czasu, że RoboCop: Rogue City doczeka się rozszerzenia, nie do końca było jeszcze wiadomo kiedy, poza luźnym wyznaczeniem letniego okienka. Wygląda jednak na to, że zostanie on dotrzymany. Wydawcy z Nacon udostępnili właśnie zapowiedź, na której poza kolejnymi fabularnymi fragmentami dowiedzieliśmy się przede wszystkim, że w Unfinished Business zagramy już w drugiej połowie lipca - oczywiście zarówno na konsolach Sony i Microsoftu aktualnej generacji, jak i komputerach osobistych.

Jak już uprzednio nam zapowiedzieli deweloperzy z Teyon, akcja dodatku rozgrywać się będzie po wątku głównym z podstawowej wersji gry, więc można sobie w swoim tempie nadrobić, ewentualnie np. przypomnieć w formie New Game Plusa. Wygląda na to, że Unfinished Business wprowadzi walkę na wyższy poziom, jako że antagoniści używać teraz będą znacznie bardziej zaawansowanej broni, którą udało się zdobyć. Co więcej, fabuła ponownie nabierze dla głównego bohatera osobistego wymiaru, toteż ponownie zawędrujemy do jego przeszłości.

