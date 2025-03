RoboCop: Rogue City - świetna polska gra otrzyma samodzielne rozszerzenie. Pierwszy zwiastun Unfinished Business

Studio Teyon można już w zasadzie na tym etapie zaliczać do czołowych ekip specjalizujących się w wypuszczaniu na rynek bardzo udanych tytułów, które z powodzeniem odtwarzają klimat nostalgicznych filmowych hitów sprzed lat i oferują immersyjny gameplay. Tak było kilka lat temu w przypadku Terminator: Resistance, a także w roku 2023 przy RoboCop: Rogue City. I tak jak pierwszy projekt dostał rozszerzenie, na to samo możemy czekać w przypadku drugiego.

Teyon udostępniło samodzielny dodatek do RoboCop: Rogue City - Unfinished Business. Ma ukazać się już tego lata, a na razie dostaliśmy pierwszy trailer.

Choć przed premierą pojawiały się pewne wątpliwości co do chociażby stanu technicznego gry, Robocop: Rogue City okazał się nie lada sukcesem. Idąc za ciosem, polscy deweloperzy przygotowali usprawnienia - w tym często wywoływany przez fanów New Game Plus. Teraz Teyon zapowiedziało Unfinished Business - pierwszy dodatek, który rozwinie nieco historię przedstawianą przez twórców. Data premiery szykowana jest jakoś na trzeci kwartał tego roku. A oto wstępna zapowiedź, przedstawiająca najważniejsze elementy rozszerzenia:

Unfinished Business będzie miało miejsce po tym, jak RoboCop upora się z ostatnimi zagrożeniami w Detroit. Gdy wydawało się, że OmniTower - projekt OCP będący supernowoczesnym mieszkaniowym kompleksem - może rozpocząć spokojniejszy czas, do akcji wkraczają wyposażeni w sprzęt najwyższej jakości najemnicy, zajmując budynek, czyniąc z niego prywatną twierdzę. Tym razem zatem nasz bohater nie będzie się mierzył z pospolitymi gangsterami, a przeciwnikami, którzy mogą stanowić wyzwanie nawet dla niego. Poza świetnie zapowiadającym się przebijaniem przez najeżone pułapkami i uzbrojonymi w śmiercionośne zabawki wrogami, dostaniemy specjalne sekwencje, w których pokierujemy Alexem Murphym - stróżem prawa, który pilnował ulic Detroit zanim stał się słynnym RoboCopem.

Źródło: IGN (Youtube)