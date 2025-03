Cthulhu: The Cosmic Abyss - Big Bad Wolf z nowym detektywistycznym horrorem w uniwersum Lovecrafta

Nie tylko Frogwares szykuje grę związaną z szalonymi historiami H.P. Lovecrafta. W trakcie obchodów tegorocznego Nacon Connect ujawniono tytuł od Big Bad Wolf. Studio stworzyło wcześniej bardzo dobrze przyjętą przygodówkę z elementami RPG The Council oraz powszechnie uznane za dość przeciętne Vampire: The Masquerade – Swansong. Teraz jednak mogą się całkiem nieźle odbić, bowiem na horyzoncie pojawia się obiecujące Cthulhu: The Cosmic Abyss.

Cthulhu: The Cosmic Abyss to gra przygodowa umiejscowiona w niedalekiej przyszłości z historią inspirowaną opowieściami Lovecrafta.

Jeżeli komuś mało Lovecrafta, a do tego ewentualnie nie w pełni spodobał mu się zwrot ku survival horrorowi w The Sinking City 2, wciąż jeszcze pozostała mu inna pozycja, która została zapowiedziana w trakcie obchodów Nacon Connect 2025. W przeciwieństwie do nowej części gry od Frogwares, Cthulhu: The Cosmic Abyss najwyraźniej skupi się znacznie bardziej na zanurzeniu się w świat Samotnika z Providence poprzez szeroko pojęte detektywistyczne dochodzenia. Co więcej, akcja będzie miała miejsce w niedalekiej przyszłości.

Gra przeniesie nas do roku 2053 - co jest samo w sobie rozwiązaniem niekonwencjonalnym, jeżeli chodzi o narracje inspirowane prozą H.P. Lovecrata. Wcielimy się w pewnego paranormalnego badacza, który stara się dojść do tego, czemu stacja wydobywcza w otchłani Pacyfiku przestała odpowiadać na jakiekolwiek wezwania. Jak widać po trailerze, czeka nas zanurzenie się w otchłanie szaleństwa, gdzie umysł głównego bohatera wystawiany jest na ciężką próbę, a wśród atrakcji przewija się R’lyeh - słynne zatopione miasto z mitologii Lovecrafta. Cthulhu: The Cosmic Abyss napędzane będzie Unreal Engine 5. Co się tyczy daty premiery, na razie wstępnie zaplanowano 2026 rok.

