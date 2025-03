STALKER 2: Heart of Chornobyl - w hitowę grę studia GSC Game World zagrało już 6 mln graczy, a nadal jest potencjał na więcej

Do grona najważniejszych gier ostatnich miesięcy na pewno musimy zaliczyć STALKER-a 2. Ta produkcja powstawała w bólach przez wiele ostatnich lat, ale na szczęście obyło się bez wielkiego rozczarowania - recenzenci docenili dzieło studia GSC Game World, aczkolwiek faktem jest, że stan techniczny w momencie premiery był niestety dosyć daleki od ideału... Mimo to jednak wielu graczy i tak postanowiło dać szansę STALKER-owi. Ich liczba jest wręcz oszałamiająca.

Twórcy gry pochwalili się właśnie w serwisie X (Twitter), że STALKER 2: Heart of Chornobyl został już sprawdzony przez 6 mln graczy. Jak przyznają, taki wynik jest "trudny do pojęcia" i nie szczędzą słów wdzięczności do wszystkich, którzy postanowili zanurzyć się w Zonie. Fakt faktem liczba ta robi wrażenie, ale wcale nie oznacza ona liczbę sprzedanych egzemplarzy. W końcu trudno nie ulec wrażeniu, że spora liczba grających uruchomiła grę w ramach subskrypcji Game Pass, a STALKER 2 jest w niej dostępny już od momentu premiery.

The Zone has never been so loud before! At the rest stops, stalkers are singing songs and playing the guitar. Laughter is heard everywhere: from Zalissya to Wild Island and beyond! At some point even the Quiet’s Camp turned into a traffic jam.



Today we are celebrating the 6… pic.twitter.com/cM2SmZzAvR