RoboCop: Rogue City - polscy deweloperzy szykują nowości. Wśród nich New Game Plus i dodatkowy poziom trudności

Jedno jest pewne: najnowsza gra polskiego studia skończyła o wiele lepiej, niż większość osób przewidywała. Ich kolejna, po Terminator: Resistance, gra nawiązująca do klasyki kina z pogranicza akcji/SF nie jest może najbardziej dopracowaną technicznie pozycją, ale nawiązujący do filmowych produkcji klimat i całkiem zróżnicowana rozgrywka okazały się strzałem w dziesiątkę. Na tyle, że wielu fanów prosi o więcej - i co nieco dostaje, choć być może nie aż tyle, ile mogłoby sobie życzyć.

RoboCop: Rogue City doczekało się wprowadzenia kilku usprawnień w grze, w tym trybu New Game Plus oraz dodatkowego poziomu trudności.

Jak wiemy z zeszłotygodniowego wywiadu, na obecną chwilę Teyon nie przygotowuje żadnych rozszerzeń, ale to wcale nie znaczy, że RoboCop: Rogue City nie otrzymało żadnych ulepszeń. Jak widać po stronie na Steamie, najbardziej cieszyć się mogą osoby, które miały ochotę na jeszcze jedno przejście tej gry. Sprezentowano bowiem nie tylko New Game Plus, ale przy tym nowy poziom trudności: "There Will Be Trouble". Jednym z przyjemnych, małych usprawnień potężnej spluwy jest również efektowna złota skórka - odblokowana po pierwszym przejściu tytułu.

Dodatkowo krakowski zespół wprowadził kilka technicznych poprawek. Tryb ostrzału ma resetować się tak jak trzeba po wychodzeniu z pomieszczeń, prawa ręka RoboCopa już nie znika w trakcie wykonywania specjalnego chwytu w walce z ludzkim przeciwnikiem, usunięto przy tym pewien problem związany z pobocznym śledztwem pt. Stolen Vehicle. Zastanawia jedynie, czy w przyszłości możemy doczekać się przynajmniej jakiegoś drobnego DLC. W końcu Terminator: Resistance otrzymało potem bardzo dobrze przyjęte rozszerzenie - Annihilation Line.

