RoboCop: Rogue City - polski FPS ze zwiastunem demonstrującym wybory w grze. Wersja demo jest już dostępna

Studio Teyon istnieje od 2006 roku i zdążyło pracować nad wieloma projektami. Działali zarówno jako deweloperzy, jak i wydawcy. Ostatnio głośno było o Terminator: Resistance, które miało dosyć umiarkowane przyjęcie, ale z czasem zyskało pewną popularność. Niedługo z kolei doczekamy się wersji innej słynnej postaci, która zapisała się na zawsze w popkulturze niemal w równym stopniu, co twory Skynet. Co więcej, będziemy mieli okazję sami to sprawdzić.

RoboCop: Rogue City wejdzie na rynek 2 listopada. Twórcy zaprezentowali ostatnio nową zapowiedź ukazującą pewne elementy mechaniki, a już teraz możemy sprawdzić wersję demonstracyjną gry.

Rozpoczął się właśnie kolejny Steam Next Fest, toteż już teraz mamy okazję na rzucenie okiem na całkiem ciekawą hybrydę FPS-a z elementami RPG. Najnowszy trailer koncentruje się na tym drugim aspekcie. Bardzo ważne będzie bowiem chociażby to, jak rozwiniemy naszą postać, rozrzucając gdzie trzeba konkretne punkty doświadczenia i siłą rzeczy kształtując sylwetkę naszego stróża prawa. Co więcej, w RoboCop: Rogue City sporo zależeć będzie także od naszych decyzji - zarówno w trakcie śledztwa, jak i w trakcie podejmowania finalnych decyzji.

Polski zespół zdążył już pokazać pewnej części dziennikarzy swój projekt i jak dotąd wrażenia były jak najbardziej pozytywne. Przekonuje w szczególności bardzo dobre oddanie klimatu mrocznych ulic Detroit - miasta rozdartego przez nierówności społeczne i w konsekwencji kwitnącą przestępczość. Nie powinniśmy się także rozczarować wieloma aktywnościami - od eksterminowania zwykłych bandytów, poprzez nieco bardziej skomplikowane sprawy, aż po pojedynki z przeciwnikami, na których uważać musi nawet sam Robocop. Gra zostanie wypuszczona na konsole PS5 i Xbox Series X|S oraz komputery osobiste.

Źródło: Nacon (Youtube)