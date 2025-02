Flashback 2 - nowa odsłona kultowej gry sprzed dekad ze zbliżającą się premierą. Zwiastun prezentuje fabułę

Powstała w połowie lat 80. ubiegłego wieku firma Microids zdążyła przez te dekady przyczynić się do stworzenia wielu interesujących tytułów. I choć nie za każdym razem udawało się stworzyć hit, przynajmniej część projektów na stałe zapisało się branży - od legendarnej serii Syberia po Agathę Christie. W swoim portfolio mają także całkiem udane odświeżenie pierwszego Flashbacka. Tej jesieni zaś pojawi się jej obiecująca kontynuacja.

Flashback 2 pojawi się na rynku już 16 listopada. Tymczasem twórcy wypuścili nowy zwiastun prezentujący historię w grze.

Wypuszczona ponad trzydzieści lat temu pierwsza część opowiada o naukowcu, który został porwany na jeden ze skolonizowanych księżyców Saturna. Conrad B. Hart odkrył bowiem istnienie kosmitów potrafiących zmieniać kształty. Pozbawiony pamięci, musi wydostać się z pułapki, uważając na szereg niebezpieczeństw na drodze. Ta interesująca platformówka otrzymała potem odrestaurowane wersje, wyróżniając się dopracowaną rozgrywką w perspektywie 2D, gdzie zbieramy różnorodne bronie i rozwiązujemy po drodze zagadki.

We Flashback 2 Conrad ponownie stanie przed wieloma dylematami. Walka z zagrażającymi Układowi Słonecznemu Morphami jest bowiem daleka od zakończenia. Porwany zostaje tym razem przyjaciel głównego bohatera. Naszym zadaniem będzie zatem odnalezienie go, powstrzymując przy tym groźną inwazję u boku sojuszników i napędzanej sztuczną inteligencją broni dającej mnóstwo potencjalnych możliwości. Szczególnie zachęcają ładnie wykreowane poziomy i środowisko 2.5D. Tytuł pojawi się na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X oraz Nintendo Switch.

Źródło: Microids (Youtube)