RoboCop: Rogue City od polskiego studia Teyon robi dobre pierwsze wrażenie. Jednak czy to wystarczy żeby odnieść sukces?

Już za kilka miesięcy nastąpi prawdopodobnie premiera gry RoboCop: Rogue City. Będzie to produkcja skierowana przede wszystkim do miłośników serii filmowej. W sieci opublikowano sporej długości fragmenty rozgrywki z najnowszego tytułu polskiego studia Teyon. Choć wywołały one mieszane odczucia, to zaryzykuję stwierdzenie, że gra robi dobre pierwsze wrażenie. Pytanie tylko, czy to wystarczy. Ukończenie gry ma bowiem zająć od 20 do 30 godzin.

Zaprezentowano dłuższe fragmenty rozgrywki z RoboCop: Rogue City. Gra robi dosyć dobre pierwsze wrażenie, ale można mieć pewne wątpliwości, czy uda się je podtrzymać przez kilkadziesiąt godzin zabawy.

Swoje wrażenia opublikował między innymi serwis IGN. Akcja gry osadzona będzie pomiędzy filmami RoboCop 2 i RoboCop 3, ale fanów bardziej zapewne interesuje to, jak przedstawia się sama rozgrywka. Bazą całości są oczywiście elementy strzelanki. Na udostępnionych materiałach wideo sprawiają one wrażenie satysfakcjonujących. Gra jest dosyć krwawa, a eliminacja przeciwników niesie ze sobą dużo frajdy. Przynajmniej tak jest na początku. Cały system ma bowiem kilka bolączek. Przede wszystkim problemem może być ograniczony arsenał, który zaoferuje produkcja. RoboCop korzysta głównie ze swojego domyślnego pistoletu z nielimitowaną ilością amunicji. Co prawda, będzie można go ulepszać, a także w ograniczonym zakresie wykorzystywać uzbrojenie przeciwników, ale istnieją obawy, czy takie podejście nie wpłynie negatywnie na różnorodność potyczek. Dodatkowo, w opublikowanych fragmentach RoboCop sprawia wrażenie czołgu. Kule przeciwników robią mu niewiele, co sprawia, że gra jest dosyć prosta. Choć na początku sterowanie mocno opancerzonym bohaterem sprawia dużo frajdy, to otwarte pozostaje pytanie, czy nie będzie to nudne na dłuższą metę. Walka jest dodatkowo ułatwiona przez system namierzania przeciwników. Nie chodzi tutaj jednak o autocelowanie, a o podświetlanie sylwetek oponentów, nawet jeśli nie są oni wyraźnie widoczni. Oczywiście istnieje możliwość, że gra będzie znacznie trudniejsza w dalszych etapach.

RoboCop Rogue City to jednak nie tylko strzelaniny. W trakcie rozgrywki zajmiemy się także prowadzeniem śledztw, aresztowaniami podejrzanych i eksploracją w ograniczonym zakresie. Niektóre zadania poboczne da się rozwiązać bez rozlewu krwi, a studio Teyon zapowiada, że wybory dokonane w trakcie rozgrywki wpłyną na zakończenie całej przygody. Gra ma posiadać system reputacji, określany mianem "zaufania publicznego", który będzie można zwiększać poprzez interakcję z mieszkańcami Detroit. W trakcie rozgrywki rozwiniemy ponadto umiejętności głównego bohatera, także w zakresie zdolności niebojowych. Tytuł posiada zatem silne elementy RPG-owe. Odpowiednie wykorzystanie ich potencjału może bardzo pozytywnie wpłynąć na ostateczną jakość gry. Twórcy zadbali o wierność oryginałowi także w przypadku wolnego tempa poruszania się bohatera. Choć takie rozwiązanie nie spodoba się miłośnikom bardziej dynamicznych FPS-ów, to trudno sobie wyobrazić RoboCopa biegającego dziarsko po ulicach. Element ten zaliczam zatem na plus. Rzadko spotyka się przedstawicieli gatunku z tak powolnym systemem poruszania się bohatera, ale jeśli ogólne tempo rozgrywki zostanie utrzymane na odpowiednim poziomie, to nie uznawałbym tego za wadę.

Duża zaletą najnowszego RoboCopa może być także atmosfera. Na opublikowanych fragmentach widać bardzo klimatycznie zobrazowane miasto, które jest trapione przez wiele rozmaitych problemów społecznych. Ponury nastrój przywodzi od razu na myśl filmowe oryginały. Gra działa w oparciu o Unreal Engine 5, ale nie należy nastawiać się na next-genowe doznania graficzne. Choć ogólna jakość grafiki prezentuje zadowalający poziom, to modele postaci, wraz ze sztucznie wyglądającą mimiką, nie wydają się być wykonane na miarę możliwości nowego silnika firmy Epic. Nie ma to jednak negatywnego wpływu na wspomniany już klimat, który można przecież znakomicie wytworzyć przy ograniczonych środkach ekspresji. Warto dodać, że model samego głównego bohatera prezentuje bardzo wysoki poziom.

W kwestii jakości gry RoboCop: Rogue City byłbym ostrożnym optymistą. Oceniając produkcję trzeba brać pod uwagę ograniczony budżet, którym dysponują twórcy. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku jakości grafiki oraz animacji. Jeśli potencjał rozwiązań dotyczących samej rozgrywki zostanie w pełni wykorzystany, to możemy doczekać się naprawdę udanej adaptacji tych klasycznych filmów. Kluczowe mogą w tym przypadku okazać się oczekiwania. Wygórowanym zapewne produkcja Teyon nie sprosta, ale jeśli zostaną one odpowiednio ograniczone, to mamy szansę otrzymać tytuł, który będzie satysfakcjonujący. Premiera już we wrześniu bieżącego roku.

