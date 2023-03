RoboCop: Rogue City wygląda zachęcająco na nowym materiale pokazującym rozgrywkę

Robocop jest postacią kultową dla wielu fanów kinematografii. Policjant-cyborg doczekał się filmowej trylogii na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, a także remake'u w 2014 roku. Zaliczył też kilka występów w grach wideo, z czego ostatni udany był ponad trzy dekady temu. Jak wynika z opublikowanego przez wydawcę zapisu rozgrywki RoboCop: Rogue City, polskie studio Teyon Games ma ambitne plany na dostarczenie graczom co najmniej solidnej produkcji w tym uniwersum.

RoboCop: Rogue City wygląda na co najmniej solidną grę z oprawą wizualną nieodstającą od branżowych standardów.

Teyon Games funkcjonuje na rynku od 2006 roku. W ramach swojej działalności tworzyło niskobudżetowe gry, głównie z gatunku rail shooter. Jedną z nich było wydane w 2013 roku Rambo: The Video Game, które jednak okazało się, eufemistycznie określając, bardzo słabą egranizacją. Nawet najwierniejsi fani filmowego oryginału odpuścili sobie interaktywne przygody dzielnego żołnierza autorstwa Teyon. Studio rodem z Krakowa jednak się nie poddało. Sześć lat później wydana została gra Terminator: Resistance, która nie podbiła serc dziennikarzy, lecz została pozytywnie przyjęta przez wielu graczy. RoboCop: Rogue City jest trzecim już z kolei podejściem Teyon do gier na licencji kultowych serii filmowych. Po zaprezentowanych fragmentach z rozgrywki wygląda na to, że będzie to co najmniej solidna produkcja.

Akcja nowej gry Polaków przeniesie gracza do retrofuturystycznego Detroit, niegdyś centrum amerykańskiego przemysłu samochodowego, a obecnie skąpanym w mroku siedlisku przestępczości. Na straży praworządności stanie tytułowy cyborg, a do zaprowadzenia porządku wykorzystana zostanie broń palna, której celność zwiększą cybernetyczne ulepszenia, oraz nadludzka siła sprawiająca, że zamknięte drzwi nie będą żadną przeszkodą. Dzięki wykorzystaniu Unreal Engine 5.0 oprawa wizualna zdaje się nie odstawać od standardów wyznaczonych przez współczesne tytuły AAA. Premiera RoboCop: Rogue City odbędzie się we wrześniu bieżącego roku na PC oraz konsolach obecnej generacji.

