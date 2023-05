Powstaje TTK Games, zespół złożony z weteranów serii Battlefield. Next-genowa strzelanka sieciowa pierwszym projektem

Jak poinformowano jeszcze w pierwszej połowie miesiąca, pomimo ciągnącego się pasma klęsk seria Battlefield w dalszym ciągu będzie się rozwijać - a nawet więcej: ma stanowić jeden z czołowych projektów Electronic Arts. Nie oznacza to jednak bynajmniej, że jesteśmy skazani na gatunkowe projekty jedynie od tej ekipy. W drodze mamy bowiem przedsięwzięcie wychodzące od nowego studia, ale zarazem zaprawionych w bojach twórców.

Lars Gustavsson - były dyrektor kreatywny sekcji DICE pracującej nad franczyzą Battlefield i zarazem prawdziwa legenda firmy, która spędziła tam ponad dwie dekady - założył w Sztokholmie studio TTK Games (Time To Kill Games). Wśród współtwórców nowej marki są: zajmujący się designem świata w grach serii Battlefield Daniel Berlin, Vidar Nygren, pracujący uprzednio między innymi nad należącym do EA Frotbite Engine, a także Peter Hoyles - dyrektor artystyczny wielu gier DICE, w tym oczywiście kolejnych odsłon Battlefield.

Jak na razie Gustavsson zdążył przede wszystkim wstępnie zapowiedzieć swoje nowe przedsięwzięcie i uformowany team. Na konkretniejsze zapowiedzi przyjdzie nam zatem jeszcze zaczekać. Wiemy jedynie, że nowy projekt ma być sieciowym shooterem nowej generacji. To zdecydowanie nie brzmi jak coś świeżego, ale wcale nie muszą to być złe wieści. W końcu na rynku nie pojawiło się ostatnio nic nadzwyczajnego w tym gatunku, chyba że mówimy o pozycjach zapamiętanych szczególnie negatywnie.

After a long silence I’m thrilled to reveal that my friends Vidar Nygren, @Khoplin , Peter Hoyles, and I have started an a new independent studio @WeAreTTKGames in Stockholm. We're working on a new online shooter and can’t wait to tell you more about it. See you on...line!