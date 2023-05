Battlefield ma być istotną częścią przyszłości Electronic Arts. Firma będzie promować serię pomimo ostatnich klęsk

Był czas, gdy ta franczyza pierwszoosobowych shooterów cieszyła się szacunkiem w branży i stałym gronem entuzjastów. I choć zdecydowanie nie można powiedzieć, że nastąpił jej absolutny kres, po blisko dwóch dekadach dominacji w branży doszło do kryzysu związanego głównie z Battlefield 2042. Dla wielu to potencjalny początek końca serii - a przynajmniej mocne przyhamowanie jej rozwoju na dłuższy czas. Włodarze widzą to jednak inaczej.

Seria Battlefield ma być dalej prężnie rozwijana niezależnie od swoich niedawnych porażek. Tak przynajmniej twierdzi prezes EA.

Będący CEO Electronic Arts Andrew Wilson miał wielokrotnie wymienić serię Battlefield wśród franczyz, które będą stanowiły przyszłość marki. Ma to być powrót w zupełnie innym stylu. Nieco później, w trakcie sesji Q&A, został zapytany o jakieś ewentualne konkrety związane z tymże IP. Wilson przyznał, że na obecną chwilę nie posiada żadnego rodzaju konkretnych ogłoszeń, jednak pomimo klęski, jaką jest Battlefield 2042 ma pełną wiarę w serię. W planach znajduje się nie jedna gra, a platforma, która w domyśle ma napędzać pozycje live service przez kolejne dekady.

Zabrakło więc jeszcze dokładniejszych doniesień związanych z przyszłością serii Battlefield, aczkolwiek na teraz wygląda na to, że będzie ona stanowiła jeden z filarów Electronic Arts. Z zapowiedzi Wilsona wynika, że Battlefield 2042 nie jest uważane za porażkę na tyle dużą, by zrezygnować z ambitnych planów. Gra DICE wyszła jesienią 2021 roku i do dziś deweloperzy wypuścili całkiem sporo aktualizacji mających poprawić jej stan. Mimo, że poczyniono pewne postępy, w dalszym ciągu trudno mówić o rehabilitacji. A nie zapominajmy, że wcześniej pojawił się Battlefield V, który także dość mocno podzielił graczy.

Źródło: GamingBolt