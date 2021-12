Test wydajności Battlefield 2042 z NVIDIA DLSS - Test kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000 i RTX 2000

Wymagania sprzętowe Battlefield 2042 okazały się stosunkowo wysokie, aczkolwiek mówimy o produkcji posiadającej zaawansowaną oprawę wizualną, zwłaszcza iż operujemy w kategorii strzelanin sieciowych. Czyste wyniki wydajności poznaliście już wcześniej, natomiast dzisiejszy test zostanie skoncentrowany na pozostałych technikach graficznych. Najważniejszą z perspektywy typowego gracza będzie najpewniej NVIDIA DLSS, pozwalająca uzyskać wyższą wydajność poprzez skalowanie obrazu i reprodukcję jego elementów. Warunkiem jest jednak posiadanie kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 2000 albo RTX 3000. Druga technika to śledzenie promieni, które skutecznie skonsumuje ewentualną nadwyżkę klatek na sekundę...

Autor: Sebastian Oktaba

Battlefield to rodzina gier komputerowych, licząca kilkanaście pełnoprawnych wydawnictw w blisko dwudziestoletniej karierze, przeważnie silnie ukierunkowanych na rozgrywki sieciowe. Battlefield 1942, Battlefield 2 czy Battlefield 2142, to zresztą absolutne klasyki jakie zdefiniowały gatunek, a marka utrzymuje praktycznie niepodważalną pozycję w kolejnych latach. Electronic Arts mogłoby wprawdzie przedłużyć poszczególnym grom żywotność, zapewniając dłuższe wsparcie co bardziej popularnym odsłonom, jednak najczęściej po trzech latach wypuszcza następcę. Battlefield 2042 nawiązuje tytułem do Battlefield 2142 i Battlefield 1942, zapewniając graczom możliwość uczestniczenia w epickich bitwach, uwzględniających nawet 128 zawodników oraz szeroki wachlarz maszyn: śmigłowców, samolotów, transporterów, czołgów itp. Założeniem twórców było przeniesienie na monitory wojennej zawieruchy i konsekwentnie podnoszą tutaj poprzeczkę. Jednak do zobrazowania takie rozwałki potrzeba już całkiem mocnego komputera.

Battlefield 2042 obsługuje ray tracing i NVIDIA DLSS. Uruchomienie obydwu technik wymaga jednak stosunkowo nowej karty graficznej.

Producent poza standardowymi wymaganiami sprzętowymi nie wyróżnił konfiguracji dedykowanych ray tracingowi i NVIDIA DLSS, dlatego trzeba to będzie zweryfikować samodzielnie. Jako absolutne minimum podano natomiast procesory Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600 oraz układy graficzne NVIDA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 (4 GB VRAM!) doprawione 8 GB pamięci operacyjnej. Wówczas można pomyśleć o płynnym giercowaniu na ustawieniach 1920x1080 Low. Optymalny komputer do 1920x1080 Ultra powinien zawierać procesory AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-4790K, czyli jednostki obsługujące osiem wątków, którym towarzyszą karty graficzne pokroju AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GeForce RTX 3060. Koniecznie jest również 16 GB pamięci RAM i około 100 GB miejsca na nośnikach. Oczywiście, NVIDIA DLSS może znacznie obniżyć, natomiast ray tracing znacznie podnieść wymagania względem GPU - obydwa scenariusze znajdziecie na wykresach.

Minimalne Zalecane Procesor AMD Ryzen 5 1600 Ryzen 7 2700X Procesor Intel Core i5-6600K Core i7-4790 Karta graficzna AMD Radeon RX 560 Radeon RX 6600 XT Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti GeForce RTX 3060 Pamięć operacyjna 8 GB 16 GB Przestrzeń dyskowa 100 GB 100 GB Wykorzystane API DirectX 12 DirectX 12 System operacyjny Windows 10 Windows 10

Battlefield 2042 pracuje na silniku Frostbite 3, który napędza większość ostatnich wypustów Electronic Arts - FIFA, Anthem, Mass Effect, Need for Speed. Poprzednia odsłona Battlefield jako jedna z pierwszych produkcji obsługiwała ray tracing i NVIDIA DLSS, dlatego wprowadzenie obydwu technik w sukcesorze nikogo nie powinno dziwić. Śledzenie promieni obejmuje tylko okluzję otoczenia, więc zabrakło obecnych wcześniej odbić w czasie rzeczywistym, jednak implementacja NVIDIA DLSS jest znacznie bardziej zaawansowana. Przede wszystkim mówimy o najnowszym wcieleniu tej technologii (2.x), zapewniającej lepsze skalowanie, reprodukcję elementów i większą ilość dostępnych profilów. Decyzja wydaje się logiczna, bowiem włącznie ray tracingu w sieciowej strzelaninie można uznać za bezcelowe, niemniej dodatkowymi klatkami na sekundę dzięki DLSS trudno pogardzić. Ile można zyskać? Sprawdźcie sami, a dodam jeszcze tylko, że wszystkie karty graficzne występujące w teście dostarczyła firma Palit.