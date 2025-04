Frostpunk 1886 - 11 bit studios zapowiedziało remake pierwszej części. Nowa zawartość i mechaniki, a także Unreal Engine 5

11 bit studios zdążyło się już całkiem nieźle zapisać w historii branży. Bezapelacyjnie jednak ich największych hitem jest pierwszy Frostpunk. Kontynuacja jak na razie nie do końca dorównała poprzedniczce, nie wydaje się też, by pomimo pewnego potencjału The Alters zdołało zagrozić pozycji z 2018 roku. Ale warszawski zespół działa na kilku frontach. Całkiem interesująco zapowiada się na przykład Frostpunk 1886, będący czymś więcej niż odrestaurowana wersja.

Na 2027 rok zapowiedziano Frostpunk 1886 - znacząco poprawioną pod wieloma względami nową wersję pierwszej części.

Skuty lodem świat, w którym drobne społeczności próbują jakoś wiązać koniec z końcem, a przy okazji nie pozabijać się nawzajem w trakcie tworzenia nowego układu sił. Nietypowy survival, w którym oprócz mierzenia się z bezlitosnym żywiołem trzeba uwzględniać m.in. poziom zadowolenia ludności, rozpoczął fascynujące uniwersum - solidnie rozwinięte jeszcze w ramach DLC do części pierwszej. Sequel położył większy nacisk na społeczny aspekt i nadal są na niego dalsze plany, ale odrębny temat stanowi Frostpunk 1886:

Na razie nie otrzymaliśmy jeszcze zbyt wielu informacji, ale to raczej zrozumiałe zważywszy na stosunkowo późną datę premiery. Ważne jednak, że 11 bit studios zdaje się mieć konkretne powody, a nie jedynie chęć wyciągnięcia czegoś więcej ze swojej marki. 9 lat po premierze "jedynki" mamy wrócić do Nowego Londynu z oprawą wzbogaconą przez Unreal Engine 5, zupełnie nową zawartością, mechanikami (np. nowa ścieżka - Purpose, dołączająca do Faith i Order), a wszystko to z zachowanym duchem oraz klimatem pierwowzoru.

Źródło: Steam, 11 bit studios (Youtube)