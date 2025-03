Frostpunk 2 - polskie studio nie zwalnia tempa. Zaprezentowano roadmap gry. Plany głównie na 2025 rok

Za nami jedna z mocniejszych premier jesiennego okresu - a właściwie jego początku, bowiem 11 bit studios wypuściło drugiego Frostpunka jeszcze we wrześniu. I choć wejściu na rynek towarzyszyła chociażby promocja w postaci zbioru opowiadań z tego uniwersum, sam odbiór na pewno nie był tak dobry, na jaki bez wątpienia liczyli sami twórcy. Mimo to nikt nie składa broni i w przeciągu następnych miesięcy możemy liczyć na sporo poprawek i zawartości.

W przyszłym roku Frostpunk 2 będzie konsekwentnie rozwijany. Przygotowano m.in. dwa dodatki i wejście na konsole.

Jakkolwiek przesunięcie premiery na rzeczony wrzesień mogło sporo pomóc, w dalszym ciągu nowa formuła została znacząco gorzej przyjęta od tej znanej z "jedynki". Odzwierciedlają to np. niezłe, ale dalekie od idealnych oceny na Steamie. Dla 11 bit studios nie są to rzecz jasna zadowalające noty, toteż przygotowują mocne wejście w rok 2025. W zamieszczonym komunikacie podkreślili, że od pojawienia się w sprzedaży zdążyli już wprowadzić niemało nowości, ale to dopiero początek, czego dowodem jest poniższy roadmap:

Naturalnie chodzi już w głównej mierze o nowości na przyszły rok, ale w kontekście najbliższych tygodni warto się pochylić przy zapowiadanym patchu 1.2. Na razie nie rozwinięto szczegółów, ale wiemy już, że celem będą poprawki związane z gameplayem i jakością interfejsu. Znacznie ciekawsze jest zaś to, co przygotowują twórcy na rok 2025. Poza darmową zawartością, wyodrębnić należy aż dwa dodatki o roboczych tytułach Spectrum i Aurora, a gdzieś daleko w roku 2026 pojawi się także trzecie DLC. Za kilka miesięcy grę powinni również otrzymać posiadacze konsol Sony i Microsoftu aktualnej generacji, dotąd niemogący sprawdzić gry na własnym sprzęcie. Póki co niestety brakuje jeszcze konkretnych dat.

Źródło: Steam