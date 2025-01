Premiera Frostpunk 2 przesunięta, bo 11 bit studios chce dopracować grę. Takie nastawienie powinna mieć cała branża

Ambicje polskiego producenta gier 11 bit studios wydają się całkiem spore. Już za moment, bo 25 lipca 2024 roku, miała nadejść premiera wyczekiwanej gry Frostpunk 2, jednak studio postanowiło przesunąć nieco dzień debiutu, aby odpowiednio dopracować swoją produkcję. Mocno kontrastuje to z obecną sytuacją w branży gier, ponieważ wielu twórców nie ma żadnych skrupułów, żeby oferować gry w słabej kondycji technicznej za naprawdę wysokie pieniądze.

Premiera gry Frostpunk 2 została przesunięta o kilka tygodni przez polskie 11 bit studios. Producent ma zamiar bardziej dopracować grę, zanim wprowadzi ją na rynek. Postawa godna pochwały — szczególnie w dzisiejszej branży gier.

Od zapowiedzi drugiej części Frostpunka, która miała miejsce pod koniec 2021 roku, produkcja tylko zyskuje w oczach graczy. W kwietniu 2024 roku osoby, które kupiły edycję Deluxe, mogły wziąć udział w beta testach. Opinie pierwszych użytkowników w głównej mierze były bardzo pozytywne i wszystko wskazywało na to, że debiut odbędzie się zgodnie z zamierzonym planem, a więc 25 lipca 2024 roku. 11 bit studios wydało jednak oficjalne oświadczenie, w którym informuje, że premiera musi zostać przesunięta do dnia 20 września 2024 roku. Powodem jest tu chęć stworzenia dopracowanego tytułu oraz wprowadzenia dodatkowych poprawek i nowości.

Prezes zarządu polskiego studia, Przemysław Marszał, tak skomentował całą sytuację: "Analiza tysięcy ankiet, zebranych po tym, jak w kwietniu udostępniliśmy wersję Beta, stanowiącą zaledwie wycinek pełnej, stale rozrastającej się produkcji, pomogła nam ustawić priorytety na długiej liście rzeczy, które planowaliśmy dodać do gry. Jednocześnie zdaliśmy sobie sprawę, że aby zrobić to dobrze – i oddać w ręce graczy produkcję najwyższej jakości – potrzebujemy więcej czasu na dokończenie prac nad „Frostpunkiem 2”. Zdecydowaliśmy, że zaadresujemy te uwagi już w wersji premierowej „Frostpunka 2”, a nie dopiero w popremierowych patchach do gry. To oznacza jednak, że potrzebujemy kilku dodatkowych tygodni na dokończenie produkcji". Możemy więc liczyć, że w grze pojawią się nowe dodatki do mechanik gry, lepszy interfejs oraz wiele innych usprawnień. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że premiera drugiego projektu, czyli The Alters, także będzie opóźniona o kilka tygodni — dokładnego terminu w tym wypadku nie podano. Na koniec warto zacytować słowa przedstawiciela całego studia: "Dodatkowy czas wykorzystamy także na jeszcze lepsze dopracowanie wszystkich elementów gry, tak aby finalna wersja w pełni odpowiadała naszym wysokim oczekiwaniom i ambicjom".

