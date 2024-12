The Alters - 11 bit studios zapowiada demo wyczekiwanej gry. Nowy materiał wskazuje, co sprawdzimy

Warszawski zespół pojawił się ostatnio z zachęcającymi materiałami związanymi z drugą odsłoną Frostpunka z racji tego, że nieco wcześniej zawitały beta testy gry. Ale pamiętajmy, że to niejedyne obiecujące przedsięwzięcie z nimi związane. W tym roku czeka nas jeszcze jeden projekt ich autorstwa, który zapowiada się na najbardziej oryginalny. Nim jednak dojdzie do premiery, przyjdzie nam jeszcze chociażby sprawdzić zbliżającą się wersję demonstracyjną.

Pomiędzy 10 a 17 czerwca na Steamie będzie można zagrać w wersję demo The Alters, która pozwoli na kilkadziesiąt minut grania.

Już samo pojawienie się pierwszych zapowiedzi The Alters zwiastowało coś naprawdę nieszablonowego - a wraz z kolejnymi materiałami jedynie to potwierdzało. A jako że do najbliższego Steam Next Fest pozostały nam już tylko dni, 11bit studios ogłosiło, że wybrane aspekty tytułu będą mogli sprawdzić już potencjalnie wszyscy gracze, a nie tylko osoby, które zgłosiły się do testów tudzież wybrani dziennikarze. Oczywiście w dalszym ciągu mówimy o okrojonej rozgrywce, mającej trwać mniej więcej 40 minut, ale to nadal brzmi całkiem ciekawie.

The Alters wprowadza nas do scenariusza, w którym niejaki Jan Dolski zostaje uwięziony na obcej planecie po tym, jak jego statek się rozbił. Co gorsza, znalezione schronienie ma poważne braki wymagające specjalistów z różnej dziedziny. Ale jednocześnie Jan znajduje pewną substancję pozwalającą mu tworzyć alternatywne wersje samego siebie - wersje, które na pewnych etapach życia podjęły inną decyzję, co składa się na odmienne doświadczenie, wiedzę, profesję etc. To niezwykle oryginalne połączenie elementów survivalu, mogącego trochę przypominać This War of Mine zarządzania bazą, no i wreszcie po prostu niesamowicie obiecującej opowieści science fiction, jakiej nie powstydziliby się najlepsi pisarze gatunku.

