Sapphire PURE AMD Radeon RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition - nowa karta graficzna przygotowana we współpracy z 11 bit studios

Większość kart graficznych dostępnych w sklepach ma dosyć nudny i przewidywalny wygląd. Zazwyczaj mamy do czynienia z masywnymi układami naszpikowanymi podświetleniem LED RGB, a innym razem oglądamy proste, niczym niewyróżniające się modele przeznaczone dla oszczędnych graczy. Na szczęście raz na jakiś czas producenci prezentują intrygujące limitowane edycje układów ze specjalnie przygotowanym motywem. Taką kartą jest nowy model Sapphire PURE AMD Radeon RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition.

Omawiany Radeon opiera się rzecz jasna na rdzeniu Navi 32 z 54 jednostkami obliczeniowymi i 3456 procesorami strumieniowymi. Całość cechuje się zegarem Boost na poziomie 2584 MHz, co oznacza, że osiąga o 40 MHz wyższe taktowania względem standardowo taktowanych modeli RX 7700 XT. Resztę specyfikacji uzupełnia 12 GB pamięci GDDR6 18 Gbps. Produkt wyróżnia się ciekawym, białym systemem chłodzenia Tri-X z trzema wentylatorami, podświetlanym logo producenta i efektowną płytką osłaniającą laminat. Karta graficzna została wyposażona w dwa porty HDMI 2.1a i dwa porty DisplayPort 2.1. Nie zabrakło też dwóch standardowych wtyczek zasilania 8-pin, z których energia przepływać ma przez 14 faz zasilania opartych na kondensatorach polimerowo-aluminiowych.

Karta graficzna ma być pakowana do niestandardowego pudełka z motywem z gry Frostpunk 2. W środku mają znaleźć się następujące dodatki: specjalny wspornik "L", trzy emaliowane przypinki, trzy nakładki na klawiaturę i ściągacz do nakładek, a także kod na Edycję Deluxe gry Frostpunk 2 pozwalający na dostęp do trybu fabularnego na 72 godziny przed premierą. Układ wydaje się być zatem idealny dla osób, które nie mogą doczekać się hitowej gry od ekipy 11 bit studios. Karta Sapphire PURE AMD Radeon RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition ma trafić do sprzedaży w lipcu. Cena pozostaje nieznana.

Źródło: Sapphire