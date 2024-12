AMD Radeon RX 7700 XT - karta graficzna doczekała się oficjalnej obniżki ceny. To pokłosie ostatnich premier AMD i NVIDII

W połowie stycznia AMD potwierdziło obniżki cen dla pierwszych kart graficznych Radeon RX 7000, a dokładniej mówiąc dla Radeona RX 7900 XT oraz Radeona RX 7900 GRE. Ten drugi wchodzi właśnie do globalnej dystrybucji, a w Polsce w najbliższych dniach powinny pojawić się niereferencyjne modele w cenie około 2600 złotych. Okazuje się, że to nie koniec cięć cenowych, ponieważ AMD zdecydowało się również obniżyć MSRP dla modelu Radeon RX 7700 XT.

Oprócz wprowadzenia karty Radeon RX 7900 GRE na globalny rynek, AMD zdecydowało się także na cięcie ceny innego modelu z generacji RDNA 3 - mowa o karcie Radeon RX 7700 XT, której cena MSRP wynosi teraz 419 USD.

AMD Radeon RX 7700 XT doczekał się obniżki ceny do poziomu 419 dolarów (MSRP). Po tej korekcie, średnio-półkowy układ RDNA 3 powinien już kosztować w okolicach 2000-2100 złotych, tym samym stając się jeszcze ciekawszą alternatywą dla chociażby Radeona RX 7800 XT, który żadnej obniżki się nie doczekał. Różnice pomiędzy obydwiema kartami sprowadzają się przede wszystkim do cięć w szynie pamięci (a więc i jej ilości) oraz wykorzystaniu nieco wolniejszych kostek GDDR6. Radeon RX 7700 XT oferuje m.in. 12 GB pamięci na 192-bitowej magistrali. Przy wykorzystaniu kości 18 Gbps, daje to przepustowość 432 GB/s.

Premierowa cena Radeona RX 7700 XT wynosiła 449 dolarów, toteż obniżka nie jest jakaś ogromna, niemniej w zagranicznych sklepach zaczęły już pojawiać się oferty w kwotach poniżej 400 dolarów. Na razie w polskich cenach dominują ceny rzędu 2200-2300 złotych, ale mamy nadzieję, że korekta ze strony AMD wpłynie także na wycenę poszczególnych kart w Polsce. AMD Radeon RX 7700 XT, jako przedstawiciel architektury RDNA 3, charakteryzuje się około 30% wzrostem wydajności względem Radeona RX 6700 XT, tym samym oferując przyzwoitą wydajność nie tylko w rozdzielczości Full HD, ale również w 1440p.

Źródło: AMD