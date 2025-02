AMD Radeon RX 7900 XT oraz Radeon RX 7900 GRE z niższymi cenami - odpowiedź na karty GeForce RTX 4000 SUPER

Dzisiaj na rynku debiutuje pierwsza z odświeżonych kart graficznych NVIDII - GeForce RTX 4070 SUPER. W najbliższych dwóch tygodniach do sprzedaży trafią dwa kolejne modele - GeForce RTX 4070 Ti SUPER oraz GeForce RTX 4080 SUPER. Wiele osób zastanawiało się czy ruchy NVIDII wpłyną na ewentualne decyzje AMD odnośnie obniżek cen dla niektórych kart graficznych Radeon RX 7000. Jak się finalnie okazuje, druga z firm nie zamierza biernie patrzeć na najbliższe premiery i zdecydowano się na konkretne obniżki.

AMD potwierdziło obniżki cen dwóch modeli kart: Radeon RX 7900 XT oraz Radeon RX 7900 GRE. Jest to odpowiedź na najbliższe premiery NVIDII, w tym GeForce RTX 4070 SUPER oraz GeForce RTX 4070 Ti SUPER.

AMD zdecydowało się obniżyć oficjalne ceny dla kart graficznych Radeon RX 7900 XT oraz Radeon RX 7900 GRE. Pierwsza z kart od teraz ma cenę rzędu 749 dolarów (około 3600 złotych z podatkiem VAT oraz po przewalutowaniu przy obecnym kursie). Wcześniejsza cena wynosiła 899 dolarów. Warto jednak podkreślić, iż zapowiedziane obniżki nie są permanentne. Przynajmniej na chwilę obecną, według deklaracji AMD, nowe ceny będą obowiązywały do końca pierwszego kwartału 2024 roku. Co ciekawe, w amerykańskich sklepach niektóre z niereferencyjnych kart graficznych są oferowane nawet w niższych cenach - od 710 do 740 dolarów.

Kolejną kartą, dla której zapowiedziano obniżki, jest Radeon RX 7900 GRE. W tym wypadku nowa cena to 549 dolarów (ok. 2750 zł z VAT), choć mogą pojawić się oferty w jeszcze bardziej obniżonych kwotach. W porównaniu do Radeona RX 7900 XT, nieco słabszy Radeon RX 7900 GRE ma jednak znacznie bardziej uboższy zestaw wersji niereferencyjnych, jako że druga z wymienionych kart była przygotowana głównie z myślą o gotowych zestawach OEM. Tak czy inaczej, jeśli w obecnym kwartale roku (do końca marca 2024) planujecie zakup karty graficznej od AMD, warto śledzić oferty na omawiane modele RDNA 3.

Źródło: TweakTown