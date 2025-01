AMD Radeon RX 7600 XT - oficjalna prezentacja karty graficznej RDNA 3. Prawie to samo co Radeon RX 7600

Podczas styczniowych targów CES 2024 w Las Vegas, firma AMD zaprezentowała nie tylko desktopowe procesory APU Ryzen 8000G z generacji Phoenix. Ostatnią nowością jest kolejna karta graficzna, oparta na architekturze RDNA 3. Mowa o Radeonie RX 7600 XT, o którym pierwsze plotki pojawiły się raptem kilka dni temu. Dla niektórych premiera ta jednak może okazać się rozczarowaniem, jeśli spodziewał się czegoś odczuwalnie mocniejszego od Radeona RX 7600. Nowy układ AMD jest niczym GeForce RTX 4060 Ti 16 GB.

AMD Radeon RX 7600 XT został oficjalnie zaprezentowany. Karta graficzna korzysta z praktycznie tej samej specyfikacji co Radeon RX 7600, a główną różnicą jest powiększony VRAM z 8 do 16 GB.

AMD Radeon RX 7600 XT, względem podstawowego Radeona RX 7600, oferuje kilka modyfikacji. Najważniejszą jest podwojenie ilości pamięci - zamiast 8 GB otrzymujemy 16 GB. Nadal jednak jest to magistrala 128-bit oraz kości GDDR6 18 Gbps. Przepustowość pozostanie zatem na poziomie 288 GB/s. Karta oferuje także wyższe taktowanie bazowe, wynoszące teraz 2470 MHz (Radeon RX 7600 miał zegar bazowy 2250 MHz). Wyższa jest także częstotliwość pracy Boost, gdzie nowy Radeon RX 7600 XT oferuje taktowanie wynoszące 2760 MHz.

AMD Radeon RX 7600 XT AMD Radeon RX 7600 Architektura RDNA 3 RDNA 3 Litografia TSMC N6 TSMC N6 Układ graficzny NAVI 33 NAVI 33 Rozmiar rdzenia 204 mm² 204 mm² Tranzystory 13 mld 13 mld Jednostki SP 2048 2048 Jednostki TMU 128 128 Jednostki ROP 64 64 Jednostki RT 32 32 Jednostki AI 64 64 Taktowanie bazowe 2470 MHz 2250 MHz Taktowanie Boost 2760 MHz 2625 MHz Taktowanie pamięci 18000 MHz 18000 MHz Ilość pamięci 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 128-bit 128-bit Przepustowość 288 GB/s 288 GB/s AMD Infinity Cache 32 MB 32 MB Współczynnik TBP Do 190 W Do 165 W Cena MSRP 329 USD 269 USD

Podwyższenie taktowania rdzenia graficznego oraz podwojenie ilości VRAM wpłynęło na zwiększenie współczynnika TBP, które w przypadku Radeona RX 7600 XT wynosi do 190 W. Dla porównania ten sam współczynnik w Radeonie RX 7600 wynosił do 165 W. AMD Radeon RX 7600 XT zaoferuje także porty DisplayPort 2.1, a także nie zabraknie kodowania z użyciem AV1. Sam układ graficzny jest jednak dokładnie taki sam - to nadal NAVI 33 z 2048 procesorami FP32, 128 jednostkami TMU, 64 jednostkami ROP czy 32 rdzeniami RT. Karta pozycjonowana jest przede wszystkim do rozdzielczości Full HD, choć i w niektórych tytułach da się swobodnie pograć również w wyższej rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, zwłaszcza przy włączonym FSR. Przy okazji ogłoszenia karty graficznej, producent ujawnił również iż nowa paczka sterowników Adrenalin Edition 24.1 zaoferuje lepszą jakość kodowania wideo z użyciem kodeków AVC / HEVC oraz AV1. Do tego ma zostać wprowadzona funkcja uspscalingu treści wideo - podobne rozwiązanie swego czasu zaoferowała także NVIDIA i jest ono w dalszym ciągu ulepszane. Premiera sklepowa Radeona RX 7600 XT zaplanowana została na 24 stycznia 2024 roku. Cena MSRP ustalona została na 329 dolarów, co stanowi skok o 60 dolarów względem Radeona RX 7600. Jak na zaoferowane zmiany, ten skok wydaje się być jednak trochę zbyt duży.



Źródło: AMD, PurePC