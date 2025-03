Test kart graficznych AMD Radeon RX 7900 GRE vs NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER - Porównanie modeli do 3000 złotych

AMD Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) pierwotnie był przeznaczony wyłącznie na rynek azjatycki, gdzie zadebiutował w drugiej połowie 2023 roku, wywołując raczej umiarkowane zainteresowanie. Ostatecznie producent zdecydował się jednak wprowadzić najsłabszą odmianę NAVI 31 również na pozostałych rynkach, prawdopodobnie pod wpływem całkiem udanego NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER. Światowa premiera AMD Radeon RX 7900 GRE powinna zostać lepiej odebrana, ponieważ obniżono cenę względem pierwotnych 649 USD, zapewniając też większą dostępność modeli niereferencyjnych. Przyjrzyjmy się zatem karcie graficznej Sapphire AMD Radeon RX 7900 GRE Pulse...

Autor: Sebastian Oktaba

AMD RDNA3 jest architekturą wykorzystującą chiplety zamiast monolitycznego kawałka krzemu, korzystającą z dwóch segmentów - głównego GCD (Graphics Compute Die) oraz pomniejszych MCD (Memory Cache Die). Pierwszy to rdzeń graficzny zawierający bloki Compute Units (CU), integrujący wszystkie jednostki obliczeniowe, natomiast pozostałe zawierają kontrolery pamięci GDDR6 oraz moduły Infinity Cache. Całość połączono bardzo szybkim wewnętrznym interfejsem, aby wyeliminować ewentualnie opóźnienia. Dlaczego? Cóż... Niższe litografie są coraz droższe, dlatego oddzielenie elementów newralgicznych od drugorzędnych ekonomicznie wydaje się uzasadnione. Sama architektura RDNA3 rozwija założenia RDNA2 wprowadzając szereg usprawnień m.in. optymalizację jednostek wykonawczych, poprawę wydajności w śledzeniu promieni czy zwiększenie przepustowości podsystemu pamięci. Wprowadzono także obsługę najnowszych standardów i formatów wyświetlania obraz (DisplayPort 2.1) oraz wydzielono jednostki AI Accelerators, których faktycznie zastosowanie pozostaje jeszcze otwarta kwestią. Więcej o dokonanych zmianach przeczytacie na kolejnej stronie recenzji.

AMD Radeon RX 7900 GRE to model pozycjonowany między AMD Radeon RX 7900 XT i AMD Radeon RX 7800 XT, który będzie głównym konkurentem dla NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER. To może być ciekawa rywalizacja...

AMD Radeon RX 7900 GRE wykorzystuje 80 bloków CU (Compute Units) owocujących 5120 jednostkami cieniującymi, 320 teksturującymi oraz 192 renderującymi. Każdy CU otrzymał również po jednym rdzeniu odpowiedzialnym za akcelerację śledzenia promieni i kolejne dwa akceleratory AI, mogące zostać wykorzystane między innymi do uczenia maszynowego. Całości dopełnia 6 MB Cache L2 oraz 64 MB Infinity Cache, będącej odpowiednikiem Cache L3 występującego w procesorach. W jednostkach wykonawczych różnica względem AMD Radeon RX 7900 XT okazuje się relatywnie niewielka, znacznie przycięto natomiast Infinity Cache i podsystem pamięci. AMD Radeon RX 7800 XT wypada w takim porównaniu znacznie mniej korzystnie, ustępując AMD Radeon RX 7900 GRE praktycznie pod każdym względem. Niektórzy recenzowaną kartę graficzną nazywali zresztą prawdziwym AMD Radeon RX 7800 XT, niemniej premiera Golden Rabbit Edition niczego w dotychczasowej ofercie nie zmienia, bowiem AMD Radeon RX 7900 GRE wbija się klinem pomiędzy dwa wcześniejsze modele.

AMD Radeon

RX 7900 XT AMD Radeon

RX 7900 GRE AMD Radeon

RX 7800 XT Architektura RDNA 3.0 RDNA 3.0 RDNA 3.0 Układ graficzny NAVI 31 XT NAVI 31 XL NAVI 32 XT Litografia 5 nm 5 nm 5 nm Rozmiar rdzenia 529 mm² 529 mm² 346 mm² Tranzystory 58 mld 54 mld 28 mld Jednostki SP 5376 5120 3840 Jednostki TMU 336 320 240 Jednostki ROP 192 192 96 Jednostki RT 84 80 60 Jednostki AI 168 160 120 Taktowanie bazowe 2025 MHz 1880 MHz 2124 MHz Taktowanie boost 2394 MHz 2245 MHz 2430 MHz Taktowanie pamięci 20000 MHz 18000 MHz 19500 MHz Ilość pamięci 20 GB 16 GB 16 GB Typ pamięci GDDR6 GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 320-bit 256-bit 256-bit Przepustowość 800 GB/s 576 GB/s 624 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 315 W 260 W 263 W Cena startowa 899 USD 549 USD 499 USD

Największego cięcia względem AMD Radeon RX 7900 XT dokonano na podsystemie pamięci, której zostawiono 16 GB na 256-bitowej magistrali, plasując opisywaną nowość poziomie AMD Radeon RX 7800 XT. Jednak co zaskakujące, modułom GDDR6 obniżono taktowanie do 18000 MHz, skutkiem czego przepustowość AMD Radeon RX 7900 GRE spadła do 576 GB/s, podczas gdy pozycjonowany niżej AMD Radeon RX 7800 XT zapewnia 624 GB/s dzięki częstotliwości 19500 MHz. Jakoś trzeba było zrównoważyć wydajność, inaczej AMD Radeon RX 7900 GRE mógłby zagrozić pozycji AMD Radeon RX 7900 XT. Współczynnik TDP wynosi 260 W, czyli okazuje się minimalnie niższy od AMD Radeon RX 7800 XT. Summa summarum, głównym konkurentem AMD Radeon RX 7900 GRE będzie NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, kosztująca podobne pieniądze, bowiem względem początkowych 649 USD (lipiec 2023), producent zweryfikował swoje oczekiwania ustanawiając cenę startową na poziomie 549 USD.