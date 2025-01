Death Howl - oto połączenie souls-like'a i deck-buildera od studia wydawanego przez 11 bit studios. Wkrótce wersja demo

Warszawskie studio stworzyło na przestrzeni lat kilka znakomitych tytułów - z This War of Mine i serią Frostpunk na czele - i nie ma zamiaru się zatrzymywać. Obecnie czekamy na The Alters, mogącym być jedną z najlepszych gier tego roku. Ale ich działalność obejmuje również całkiem prężną linię wydawniczą. Teraz na przykład pojawiły się informacje o obiecującym projekcie od duńskich deweloperów z The Outer Zone, na który warto zwrócić uwagę.

Death Howl to nietypowy deck-builder z elementami souls-like'a, gdzie podróżujemy po pełnym niebezpieczeństw wymiarze.

Początek 2025 roku zapowiada się coraz lepiej. Jeszcze w marcu zagramy w takie gry, jak The Alters, prawdopodobnie (o ile nie będzie kolejnej obsuwy) sprawdzimy nowego Asasyna. Premiera Death Howl nie jest jeszcze znana (poza tym, że najpewniej doczekamy się jej jeszcze w tym roku), ale już w najbliższy poniedziałek ma pojawić się wersja demonstracyjna, pozwalająca wstępnie sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Bo mimo wszystko krzyżowanie takich gatunków nie jest specjalnie powszechne, a oryginalności dodaje sama oldschoolowa oprawa.

W Death Howl wcielimy się w zrozpaczoną matkę, która desperacko próbuje przywrócić życie synowi, podróżując do osobliwego, inspirowanego nordycką mitologią wymiaru. Aby pokonać stające jej na drodze liczne niebezpieczeństwa, musi stale rozbudowywać swoją talię kart (każdy region oferuje inne ich rodzaje), poszukując odpowiedniej synergii między nimi i wzmacniając efekty specjalnymi totemami i metodą prób i błędów podążać w głąb koszmaru. Wraz z progresem odkrywamy coraz to kolejne warstwy tragicznej historii kobiety.

Źródło: 11 bit studios (Youtube), Steam