Moroi to obiecujące połączenie hack'n'slasha oraz przygodówki z piękną oprawą graficzną i ciekawymi pomysłami

Good Shepherd Entertainment zdążyło już wydać kilka całkiem udanych projektów od niezależnych ekip. Starczy wymienić choćby obie odsłony Hard West, Showgunners, a także Phantom Doctrine. Jednak już w marcu z ich stajni wyjdzie gra, która przynajmniej pod pewnymi względami może przyćmić swoich poprzedników. Violet Saint, pochodzące ze Szwajcarii niezależne studio, ma szansę zainteresować fanów mrocznych, nieszablonowych konceptów.

Moroi to niestandardowa hybryda hack'n'slasha z elementami przygodowymi, gdzie wcielamy się w postać usiłującą zbiec z ponurego zamku.

Nieszablonowy design, interesująca zabawa różnymi motywami, rzut izometryczny - kilka nowszych tytułów w tym typie można z powodzeniem wymienić, ciśnie się na język chociażby No Rest for the Wicked. Potencjał zdradza teraz Moroi, stylizowane na mroczną, groteskową baśń ARPG z nutką przygodówki. Budzimy się jako więzień przepastnej fortecy przypominającej koszmar na jawie. Nie pamiętając własnej tożsamości, ale z wielką potrzebą ucieczki, staje do walki z przeważającymi siłami, by wyszarpać sobie wolność.

W pierwszej kolejności uwagę zwraca chyba niepokojący, z lekka steampunkowy klimat, a na jego tle postać bohatera w iście hack'n'slashowym stylu masakrująca grupy wrogów różnymi wymyślnymi broniami. Co ciekawe, w Moroi znajdziemy sporo zagadek, a część z nich będzie doprawdy osobliwa, bo pokrywająca się z niepokojącą atmosferą gry (np. trzeba będzie... pić krew). W trakcie makabrycznej podróży bohater będzie kawałek po kawałku poznawać swoją przeszłość, przede wszystkim powody, jakie doprowadziły go do tej sytuacji.

Źródło: Good Shepherd Entertainment (Youtube)