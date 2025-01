Forest Reigns - oto FPS z elementami survivalu i RPG od twórców STALKER-a. Prezentacja rozgrywki na terenie upadłego Paryża

W ostatnim czasie stosunkowo często pojawiały się zapowiedzi tytułów, które nawiązywały do klimatów okołopostapokaliptycznych. Zarówno takie Atomfall, jak i druga część Chernobylite mają szanse na osiągnięcie przynajmniej umiarkowanego sukcesu. Wydaje się, że do tego grona można wstępnie zapisać powstający tytuł od VG Entertainment. Poza całkiem niezgorszym konceptem, warto zwrócić uwagę na odpowiedzialny za ten projekt zespół.

Otrzymaliśmy zapowiedź Forest Reigns, projektu twórców serii STALKER, gdzie podróżujemy po postapokaliptycznym Paryżu.

Czekamy na to, co pokaże nam Atomfall, gdzie przedstawiona została wizja dotkniętej skutkami nuklearnej katastrofy północnej części Anglii, ale gdzieś na horyzoncie pojawia się w miarę pokrewny projekt, dla odmiany wprowadzający nas do francuskiej ziemi. Wśród deweloperów znajdziemy członków ekipy odpowiedzialnej za pierwszą odsłonę serii STALKER, więc o kwestie doświadczenia martwić się nie musimy. Tak samo jak najwyraźniej o oprawę wizualną - a przynajmniej sądząc po zaprezentowanym poniżej gameplay trailerze:

Forest Reigns ma stanowić połączenie FPS-a z survivalem i elementami gry RPG. W grze będziemy eksplorować ulice postapokaliptycznego Paryża, teraz opanowane przez drastycznie rozrastające się lasy i szalejące monstra. Deweloperzy obiecują nielinearną historię, sporo możliwości związanych z craftingiem czy doborem broni, a także mnóstwo sekretów do odkrycia w tym pod pewnymi względami znajomym, ale jednak obcym świecie. Nie otrzymaliśmy jeszcze nawet orientacyjnej daty premiery, więc wiele aspektów rozgrywki z pewnością ulegnie jeszcze zmianom, niemniej sama sprezentowana wizja jest dość intrygująca.

