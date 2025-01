Atomfall - dłuższy gameplay trailer gry survivalowej klimatem nawiązującej do STALKER-a, Metro i Fallouta

Niezależnie od medium, postapokaliptyczne wizje (bądź im pokrewne) zawsze mają potencjał na wybicie się. Studio Rebellion zdaje się znakomicie zdawać sobie z tego sprawę, bo poza zbliżającą się wielkimi krokami nową odsłoną serii Sniper Elite pracuje również nad całkiem interesującym projektem. Można wręcz mówić o pewnej dozie oryginalności, toteż fani gatunku mają na co czekać. A najnowszy dłuższy materiał z rozgrywki wydaje się to jedynie potwierdzać.

Atomfall otrzymał ponad 7-minutowy gameplay trailer, skupiający się przede wszystkim na przedstawieniu świata w grze.

Północna część Wielkiej Brytanii po wielkiej katastrofie ma niewątpliwy potencjał - co mogliśmy już zobaczyć ostatnio. Jak podkreślają deweloperzy, ten survival będzie podchodził nieco inaczej do rozgrywki, oferując wielką swobodę i brak wyraźnego wątku głównego, a także subtelne śledztwo związane z katastrofą nuklearną mającą miejsce pięć lat przed wydarzeniami w Atomfall. Dodajmy jeszcze malownicze tereny, a rysuje się nam pozycja wyróżniająca się na tle innych przedstawicieli nurtu. Poniższy gameplay jeszcze to uwypukla:

Gracz wciela się w postać, która w strefie kwarantanny stanowi swojego rodzaju czystą kartę, więc nie mamy w zasadzie żadnych sugestii, jak ją poprowadzić. Może stać się wzorowym obywatelem lokalnej społeczności, jak również jej skazą, ewentualnie po prostu prowadzić żywot samotnego wilka. Pewne tereny są kontrolowane przez stosujących nierzadko kontrowersyjne metody wojskowych, mających za zadanie utrzymać porządek w trakcie kwarantanny. Poza wiejskimi terenami panuje zaś bezprawie i co rusz można natknąć się na czyhających na nas bandytów. Miejsc do eksplorowania ma być cała masa, w tym kryjące niebezpieczne tajemnice podziemne placówki. A jak się to sprawi w praktyce, przekonamy się pod koniec marca.

