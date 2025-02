Atomfall - katastrofa nuklearna, cRPG i survival z otwartym światem od twórców Sniper Elite. Poznaliśmy datę premiery

Odliczamy już powoli dni do premiery wielce wyczekiwanego S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ale w najbliższym czasie nie będzie to bynajmniej jedyna pozycja zanurzona w podobnej stylistyce. Za nowy projekt wziął się zespół Rebellion - niezależne studio z całkiem sporym dorobkiem, w ostatnich latach znane głównie z gier serii Sniper Elite. Tym razem chodzi o pierwszoosobowy tytuł w otwartym świecie, a konkretnie w pewnej strefie wykluczenia.

Atomfall to gra akcji z elementami RPG i survivalu, która ma się pojawić 27 marca 2025 roku. Z tej okazji zamieszczono najnowszy trailer.

Dopiero co mieliśmy premierę gry VR w uniwersum Metro, a już kolejne wieści w związku z grą w podobnych klimatach. Rebellion ma całkiem pracowite miesiące. Na początku przyszłego roku pojawi się spin-off serii Sniper Elite, wiosną zaś zadebiutuje Atomfall. Będziemy mieli do czynienia ze skażoną strefą, ale na terenie Wielkiej Brytanii - a konkretnie w alternatywnym 1962 roku. Bezpośrednim nawiązaniem jest tutaj z kolei nuklearna katastrofa w Windscale z roku 1957, kiedy to jeden z reaktorów jądrowych uległ samozapołonowi.

Jak można się domyślić, teren gry to strefa nawiązująca do tych z serii S.T.A.L.K.E.R. i im podobnych. Deweloperzy przedstawiają nam sytuację, w której na jej terenie doszło do wielu społecznych podziałów. To arena walk o wpływy pomiędzy bardzo różnorodnymi ugrupowaniami - od swoistych kultów po organizacje związane z rządem. Gracz ma za zadanie, a jakże, odkryć tajemnicę kryjącą się za katastrofą. Mamy zatem dość standardową gatunkową wariację, gdzie poruszać się będziemy po otwartym świecie, w ostateczności walczyć z innymi ludźmi czy mutantami, zbierać zasoby konieczne do przetrwania i przeprowadzać różnej maści dochodzenia. Na przełomową grę się nie zapowiada, ale są szanse na kolejny klimatyczny tytuł z tego popularnego nurtu, który stanie obok m.in. serii Chernobylite.

