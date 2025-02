Znamy wymagania sprzętowe i cenę Avowed. Polscy gracze zapłacą najwięcej na świecie za nową grę Obsidianu

Fani gier z cyklu Pillars of Eternity czekają na premierę nowej gry Obsidianu, która będzie osadzona w tym samym świecie. Jest to jednak produkcja innego typu. Zamiast perspektywy izometrycznej, otrzymamy w pełni trójwymiarową grę RPG, która pod względem konstrukcji będzie przypominała nieco inną grę studia - The Outer Worlds. Zamówienia przedpremierowe na Avowed właśnie wystartowały. Niestety nie mamy dobrych wieści dla polskich graczy.

Wymagania sprzętowe Avowed nie należą do najwyższych w branży. Niestety o zawrót głowy może przyprawić cena produkcji. Polscy gracze będą musieli zapłacić za grę najwięcej na świecie.

Gra Avowed swoją premierę będzie miała 18 lutego 2025 roku. Tytuł miał pierwotnie ukazać się na jesieni bieżącego roku, ale Microsoft postanowił przesunąć jej debiut z uwagi na liczne premiery innych gier. Nowa produkcja Obsidianu trafi zatem do graczy za około trzy miesiące. W związku z tym poznaliśmy zawartość poszczególnych edycji gry, a także jej wymagania sprzętowe. Wystartowały też zamówienia przedpremierowe, z którymi wiąże się spora kontrowersja, ale do tego wrócimy w dalszej części tekstu. Najpierw przyjrzyjmy się, jakiego komputera wymagać będzie ten tytuł. W konfiguracji minimalnej znalazły się procesory Intel Core i5-8400 oraz AMD Ryzen 5 2600. Avowed wymagało będzie też posiadania co najmniej karty NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD Radeon RX 5700 lub Intel ARC A580. W konfiguracji zalecanej wymieniono z kolei jednostki Intel Core i7-10700K oraz AMD Ryzen 5 5600X, a także karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3080 i AMD Radeon RX 6800 XT. W obu przypadkach należy posiadać 16 GB RAM oraz 75 GB wolnego miejsca na dysku.

Minimalne Zalecane Procesor Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700K

AMD Ryzen 5 5600X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX 5700

Intel ARC A580 NVIDIA GeForce RTX 3080

AMD Radeon RX 6800 XT Pamięć RAM 16 GB RAM 16 GB RAM Nośnik pamięci 75 GB 75 GB DirectX DirectX 12 DirectX 12 System operacyjny Windows 10 64-bit

Windows 11 Windows 10 64-bit

Windows 11

Grę Avowed trudno nazwać pełnoprawnym tytułem z kategorii AAA. Nowa produkcja Obsidianu ma znacznie mniejszy budżet i rozmach, co plasuje ją w nieco niższym segmencie rynkowym. Faktu tego najwyraźniej nie wziął pod uwagę wydawca, czyli firma Microsoft. Grę można już zamówić przedpremierowo, jednak jej cena wydaje się nie przystawać do rzeczywistości. Podstawowa edycja Avowed kosztuje w Stanach Zjednoczonych 70 dolarów i choć jest to bardzo wygórowana kwota, to prawdziwie nokautująca jest cena polska. Microsoft wycenił bowiem u nas produkcję Obsidianu na zawrotne 350 zł (platformy Steam oraz Xbox). Gra będzie też dostępna też na Battle.necie, gdzie jej cena jest aktualnie niższa (nieco ponad 300 zł). Wynika to jednak z faktu, że Polacy dokonują tam płatności w euro, zatem pod uwagę należy brać tutaj najbardziej aktualny przelicznik kwoty 70 euro na złotówki.

Omawianej ceny nie uzasadnia praktycznie nic. Prawdziwie oburzające jest jednak to, że polska cena jest najwyższa na świecie. Biorąc pod uwagę obecne kursy walutowe, mamy drożej niż w USA (286 zł), Norwegii (294 zł), strefie euro (302 zł) czy Szwajcarii (341 zł). Warto przypomnieć, że Baldur’s Gate 3 kosztował początkowo u nas w pre-orderze 200 zł i otrzymywaliśmy w ten sposób edycję Deluxe oraz ponad 100 godzin rozgrywki na poziomie bliskim kategorii AAA. Podobny był koszt Cyberpunka 2077, który jest już pełnoprawną grą z tego segmentu. Nawet jeśli uwzględnimy procesy inflacyjne z ostatnich trzech lat, to nie osiągniemy kwoty 350 zł, a przecież Avowed to w zasadzie AA. Nie można jednak wykluczyć możliwości, że cena gry zostanie w Polsce obniżona, ponieważ już wywołała kontrowersje w mediach społecznościowych. Niezależnie od tego, pewnym pocieszeniem może być fakt, że gra będzie na premierę dostępna w usłudze Game Pass. To oznacza, że produkcję będzie można ograć za 48 zł miesięcznie. Wobec wygórowanej ceny w standardowych kanałach sprzedażowych, nie należy spodziewać się jednak hitu sprzedażowego.

Dla porządku dodajmy, że dostępna jest też edycja Premium gry. W tym przypadku należy przygotować się na zawrotny wydatek rzędu 450 zł (90 dolarów w USA). Ta edycja pozwoli zagrać pięć dni wcześniej, zaoferuje dwie dodatkowe skórki postaci i dostęp do cyfrowego artbooka oraz soundtracku. Jej zawartość będzie zatem bardzo skromna. Do sprzedaży w USA trafi też wydanie fizyczne edycji Premium, w skład którego wejdzie dodatkowo steelbook oraz mapa świata gry. Jej koszt został ustalony na 95 dolarów.

Źródło: Obsidian, GGdeals, Steamdb