Avowed - gra RPG od studia Obsidian Entertaiment zadebiutuje w lutym 2025 roku. Powodem nie jest stan techniczny gry

Microsoft na ten rok ma (lub przynajmniej miał) zapowiedzianych kilka mocnych gier z różnych gatunków. Dostaliśmy już Senua's Saga: Hellblade II, natomiast jesienią i w okresie przedświątecznym do sprzedaży miały jeszcze trafić m.in. Call of Duty: Black Ops 6, Avowed oraz Indiana Jones and the Great Circle. Niestety nie wszystkie z wymienionych gier pojawią się w tym roku. Microsoft podjął decyzję o opóźnieniu premiery Avowed, czyli gry RPG od studia Obsidian.

Avowed otrzymało w końcu finalną datę premiery. Okazuje się, że gra od Obsidian Entertainment zadebiutuje dopiero w lutym 2025 roku. Opóźnienie wynika, według Microsoftu, ze zbyt gęstego kalendarza dla abonamentu Game Pass na PC oraz konsolach Xbox Series.

Avowed pierwotnie miał się pojawić w sprzedaży jesienią tego roku (według przedwcześnie opublikowanego komunikatu sprzed kilku tygodni, premiera miała mieć miejsce w listopadzie), finalnie natomiast będziemy musieli poczekać do przyszłego roku. Microsoft oficjalnie potwierdził opóźnienie, a finalna data premiery to 18 lutego 2025 roku. Gra zadebiutuje na PC oraz konsolach Xbox Series, również w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate.

To właśnie ten ostatni jest faktycznym powodem opóźnienia. Według studia oraz wydawcy, Avowed jest praktycznie ukończony i mógłby spokojnie zadebiutować jesienią. Microsoft jednak obawia się zbyt dużego zagęszczenia premier, które mogłoby doprowadzić do sytuacji, iż Avowed zostałoby zapewne szybko zapomniane. W okresie październik - listopad 2024, do usługi Xbox Game Pass Ultimate (dającej jednocześnie dostęp do PC Game Pass) trafią m.in. takie gry jak S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (listopad), Call of Duty: Black Ops 6 (październik) czy Indiana Jones and the Great Circle (jesień 2024, data jeszcze do potwierdzenia).

So many games coming! As such, we're moving Avowed to Feb 18, 2025 to give players’ backlogs some breathing room.



Stay tuned for more from our games across Activision, Blizzard, Bethesda & Xbox Game Studios at gamescom, including our Aug 23 livestream for a look at Avowed:… pic.twitter.com/3RnyVwlHRa — Xbox (@Xbox) August 2, 2024

Źródło: Microsoft