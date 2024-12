Indiana Jones and the Great Circle - nowa zapowiedź gry MachineGames. Indy zmaga się z przeciwnikami w lodowej scenerii

Wiele obiecujących tytułów zostało zaprezentowanych na zamykającym weekend wydarzenia organizowanym przez Microsoft, ale zaledwie parę mogło nacieszyć się takim oczekiwaniem jak najnowsza pozycja od MachineGames. Twórcy najnowszej interpretacji serii Wolfenstein rzucili się na nie lada projekt, bo związany z najsłynniejszym archeologiem popkultury, duchowym ojcem praktycznie każdego przygodowego konceptu w tym duchu. I po jeszcze jednym trailerze zapowiada się, że znajduje się w dobrych rękach.

Indiana Jones and the Great Circle otrzymał nowy zwiastun, prezentujący kilka scen z gry i jedną dłuższą sekwencję w zimowej lokacji.

Gdyby komuś brakowało jeszcze hitów na 2024 rok, wczorajszy Xbox Games Showcase przypomina o Indiana Jones and the Great Circle, mającym szansę jeżeli nie na rzucenie wyzwania seriom Uncharted i Tomb Raider, to przynajmniej stworzenie miłego powrotu do przeszłości. Twórcy na razie wydają się wiedzieć, co robią - samo zatrudnienie Troya Bakera, by imitował głos Harrisona Forda okazał się bardzo dobrym pomysłem, a całości nie brak zawadiackiego uroku kultowych filmów sprzed dekad.

Poza wstawkami z różnych momentów w grze, MachineGames postanowiło skoncentrować się w głównej mierze na jednym konkretnym fragmencie z przygody Indiany Jonesa. Nasz bohater i jego towarzyszka zawędrowali do wraku starego okrętu wojennego, aby zbadać trop. Jak to jednak w jego przypadku bywa, owocna eskapada zostaje przerwana przez antagonistów, którzy oczywiście szukają tego samego. Dość szybko wywiązuje się szamotanina, jaką dobrze zna każdy fan filmów. Trudno tu doszukiwać się jakichś niuansów, ale przecież raczej nie to jest najważniejsze. Wydaje się istotnym, by ton całości był jak najbliżej starszych produkcji, a rozgrywka trzymała poziom najlepszych Wolfensteinów z nowej ery.

Źródło: Xbox Games Showcase 2024