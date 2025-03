Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft - debiut kultowej trylogii. Pierwsze opinie oraz porównanie z wersją RTX Remix

Dość długo wyczekiwana przez wielu graczy trylogia pierwszych przygód Lary Croft jest już oficjalnie dostępna do kupienia. Mamy do czynienia z remasterem, w którym studio Aspyr poprawiło wszystkie tekstury, natomiast postanowiło zachować ducha pierwotnych wersji, dlatego nie usprawniono pracy kamery, czy też sterowania. Właśnie te ostatnie rzeczy nieco podzieliły graczy. Jednak oprócz pierwszych opinii możemy zobaczyć porównanie z dotychczasową edycją "RTX Remix".

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft w końcu zadebiutował i zbiera bardzo pozytywne opinie wśród graczy. Nie brakuje oczywiście głosów krytyki, które odnoszą się do braku oczekiwanych usprawnień. Studio Aspyr zdecydowało się także na dodanie specjalnego oświadczenia do gry.

Pierwsze trzy części przygód Lary Croft swój debiut miały w latach 1996 - 1998 i zostały bardzo dobrze przyjęte, więc stworzenie odświeżonych wersji po prostu musiało w końcu nastąpić. Omawiany remaster nie dla wszystkich jest jednak tym, czego oczekiwali. Sterowanie w tych klasycznych odsłonach nie należało do najlepszych, a sama kamera także często potrafiła nie pracować w oczekiwany sposób. Niektórzy fani sądzili, że w nowych edycjach te wady zostaną usunięte. Jak jednak wspomniano, studio Aspyr zdecydowało się tylko na poprawę warstwy wizualnej. Mimo że większość graczy ocenia remaster pozytywnie, to jednak nie brakuje pojedynczych negatywnych głosów. Aktualnie średnia pozytywnych ocen gry na portalu Steam wynosi 89%, natomiast średnia wartość z recenzji krytyków na Metacritic to 78/100.

Na rynku natomiast mieliśmy już dostęp do nieoficjalnego odświeżenia gry (pierwszej części) przy pomocy narzędzia NVIDIA RTX Remix, które dodawało do produkcji wsparcie dla Path Tracingu. Porównanie obu wersji możemy zobaczyć na poniższym materiale wideo. Subiektywnie pisząc, najlepszym rozwiązaniem w tym momencie wydaje się dodanie Path Tracingu do obecnego remastera, który z pewnością prezentowałby się dużo lepiej (zapewne jest to tylko kwestią czasu). Ciekawym faktem jest to, że do gry postanowiono dodać specjalne oświadczenie. Jego treść omawia to, że gra zawiera stereotypy dotyczące "uprzedzeń rasowych i etnicznych", przez co w obraźliwy sposób przedstawia wielu ludzi i kultury. Crystal Dynamics pozostawiło ten "szkodliwy wpływ", jednak zaznacza, że nie jest to zgodne z ich wartościami. Pełną treść możemy przeczytać na poniższym zrzucie ekranu, który widnieje tuż po starcie gry.

