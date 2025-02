Open Lara RTX: Reimagined Realms - pierwszy Tomb Raider zyskał wsparcie dla Path Tracingu. Modyfikacja dostępna za darmo

Seria gier Tomb Raider jest znana praktycznie każdemu. Pierwsza odsłona wydana przez Eidos Interactive miała swoją premierę w listopadzie 1996 roku na konsolach Sony PlayStation. Przygody Lary Croft są uważane za kultowe, a nawet za prekursora dzisiejszych trzecioosobowych gier akcji. Aktualnie oczekujemy na oficjalny remaster pierwszych trzech części, jednak już teraz możemy zanurzyć się w świecie gry z włączoną technologią śledzenia promieni.

Nieoficjalna modyfikacja, która dodaje do gry Tomb Raider technologię Path Tracingu, jest już dostępna do pobrania. Open Lara RTX: Reimagined Realms jest rozwiązaniem, które idealnie nada się w czasie oczekiwania na oficjalny remaster trzech pierwszych odsłon.

Dla przypomnienia: wspomniany oficjalny remaster (Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft) ma się ukazać już 14 lutego 2024 roku. Nad omawianą modyfikacją pracuje od pół roku youtuber Dominus Aureate, który 23 stycznia 2024 roku udostępnił rezultaty swojej pracy w postaci modyfikacji do gry. Projekt dostępny jest pod tym adresem, a wymaganiem (poza kartą graficzną obsługującą wspomnianą technologię) jest posiadanie gry na platformie Steam lub GOG. Instalator automatycznie dokona rozpakowania plików w odpowiednie miejsca.

Trzeba dodać, że obecnie oferowana jest wersja demonstracyjna projektu, w której nie są dostępne wszystkie poziomy. Natomiast jeśli posiadamy pierwszą odsłonę Tomb Raidera, to i tak z pewnością warto przetestować modyfikację. Oczywiście same tekstury nadal wyglądają dość kanciasto (tak samo, jak główna bohaterka), aczkolwiek całość dzięki temu zachowuje swój pierwotny klimat. Nowe oświetlenie dodaje do tytułu innej głębi i teraz Lara Croft wygląda po prostu dużo lepiej. Oprogramowanie NVIDIA RTX Remix jest już dostępne w wersji beta i teraz sami możemy dokonać podobnych działań w innych starszych produkcjach.

