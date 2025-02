NVIDIA RTX Remix - narzędzia w wersji beta już dostępne. Teraz każdy może spróbować swoich sił w remasterowaniu starszych gier

Kilkanaście dni temu NVIDIA zapowiedziała, że jeszcze w tym miesiącu do fazy otwartych beta testów trafią narzędzia RTX Remix. Udostępnienie edytora będącego częścią składową zestawu nieco się przeciągało. Środowisko uruchomieniowe trafiło do wszystkich zainteresowanych w kwietniu zeszłego roku, ale nie wystarczało to do przygotowania w pełni funkcjonalnych remasterów gier. Teraz otrzymaliśmy wreszcie cały zestaw narzędzi.

NVIDIA RTX Remix to narzędzia znacząco ułatwiające remasterowanie gier korzystających z API DirectX 8 oraz 9. W stosunkowo łatwy sposób można dodać obsługę Path Tracingu oraz lepsze tekstury. Zestaw może oficjalnie pobrać już każdy zainteresowany.

Edytor RTX Remix można pobrać za pośrednictwem platformy NVIDIA Omniverse. Potrzebny jest do tego odpowiedni launcher dostępny na stronie amerykańskiej firmy. Po jego zainstalowaniu wystarczy przejść do zakładki "Exchange", gdzie znajduje się opcja pobrania pakietu RTX Remix. Oczywiście niezbędne jest także środowisko uruchomieniowe. Pełny proces instalacji dostępny jest w rozbudowanej dokumentacji, którą amerykańska firma opublikowała na swojej stronie internetowej. NVIDIA podała także wymagania sprzętowe, które nie należą do nadmiernie wygórowanych. Wystarczy procesor Intel Core i7 lub podobnej klasy AMD Ryzen z zaledwie czterema rdzeniami, 16 GB RAM, GeForce RTX 3060 Ti oraz dysk SSD SATA 6 Gb/s o pojemności 512 GB. Sporo wyższe są oczywiście wymagania zalecane. W tym przypadku wskazany jest procesor ośmiordzeniowy, 32 GB RAM, GeForce RTX 4070 i dysk SSD M.2 o pojemności 512 GB. Warto odnotować, że konkretne wymagania prawdopodobnie zależą mocno od tego, jaki tytuł chcemy zremasterować.

Wymagania minimalne Wymagania zalecane Procesor Intel Core i7 (4 rdzenie) lub porównywalny AMD Ryzen Intel Core i7 (8 rdzeni) lub porównywalny AMD Ryzen Pamięć 16 GB RAM 32 GB RAM Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB Dysk SSD SATA 512 GB SSD M.2 512 GB System operacyjny Windows 10/11 Windows 10/11

Narzędzia umożliwiają stosunkowo łatwe dodanie Path Tracingu i innych ulepszeń graficznych do starszych gier bazujących na DirectX 8 oraz DirectX 9. Nie oznacza to oczywiście, że dobry efekt końcowy uzyskamy za pośrednictwem kilku kliknięć. Proces wymaga ciągle sporej ilości pracy i poświęcenia, jednak narzędzia mają dosyć przystępną formę, jak na funkcje, które oferują. Całość działa na zasadzie podmiany zasobów i systemu oświetlenia gier. Do skorzystania z większości funkcji nie potrzeba zewnętrznych programów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dodać nowe elementy wykonane na przykład w Blenderze czy Adobe Substance. W skład edytora RTX Remix wchodzi bazujące na AI narzędzie, które pozwala upscalować tekstury do wyższej rozdzielczości i nadać im właściwości, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał Path Tracingu. Wszystko to sprawia, że można mówić o rewolucji w remasterowaniu gier, o ile NVIDIA zadba o kompatybilność z możliwie największą liczbą tytułów.

Źródło: NVIDIA