S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - premiera gry ponownie przełożona! Twórcy potrzebują czasu na dodatkowe szlify

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl to bez wątpienia jedna z najbardziej oczekiwanych gier ostatnich lat. Choć przez długi czas powstawała ona bólach, to jednak ostatnie screenshoty oraz trailery dały nam powody, by wierzyć, że faktycznie zadebiutuje ona już niebawem. I gdy wydawało się, że po wszelakich zawirowaniach produkcja jest już na ostatniej prostej przed wrześniową premierą, studio GSC Game World nadało niezbyt wesoły komunikat...

Zapomnijcie o wrześniowej premierzy gry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Dzieło studia GSC Game World zadebiutuje dopiero 20 listopada.

Nowa data premiery gry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl to 20 listopada 2024 roku. Jak tłumaczą twórcy: "Wiemy, że możecie być zmęczeni czekaniem i naprawdę doceniamy Waszą cierpliwość. Te dwa dodatkowe miesiące dadzą nam szansę na naprawienie większej liczby „nieoczekiwanych anomalii” (lub po prostu „bugów”, jak je nazywacie)". Na całe szczęście obsuwa nie jest więc aż tak znacząca, bo do Zony przyjdzie nam wrócić jeszcze tegorocznej jesieni. Na pocieszenie opublikowano nowy trailer o dosyć wymownym tytule...

Warto w tym miejscu dodać, że oficjalny debiut zaplanowany był do tej pory na 5 września. Gra S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl powstaje z myślą o konsolach Xbox Series X|S i komputerach osobistych. Co ważne, już w momencie premiery ma być dostępna w ramach abonamentu Game Pass. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że twórcy nie natrafią na dodatkowe problemy, a dodatkowy czas rzeczywiście pozwoli na solidne dopracowanie gry. W końcu w ostatnich latach nie brakowało premier zepsutych przez fatalny stan techniczny.

Źródło: GSC Game World (YT)