STALKER 2: Heart of Chornobyl zarobił na siebie, a twórcy mają duże plany dla uniwersum. Dziś wyszedł także potężny patch 1.1

STALKER 2: Heart of Chornobyl to najambitniejsza i najlepsza produkcja ukraińskiej branży gier. Tytuł odniósł olbrzymi sukces także poza Europą Środkowo-Wschodnią. Jak donoszą ukraińskie źródła, gra sprzedaje się na tyle dobrze, że już zwróciły się koszty jej produkcji. Nie dziwią zatem plany twórców dotyczące wydawania kolejnych aktualizacji, a także dodatków i trybu multiplayer. Okazuje się jednak, że ten fenomen może wykroczyć wkrótce także poza branżę gier.

Od premiery gry STALKER 2 nie minął jeszcze miesiąc. To wciąż świeża produkcja, a twórcy już poinformowali o tym, że zwróciły się jej koszty produkcji, które szacuje się na kilkadziesiąt milionów dolarów. Takie stwierdzenie padło w wywiadzie dla ukraińskiej edycji serwisu Forbes. To oznacza, że kolejne sprzedane egzemplarze gry będą generowały dla studia GSC Game World zyski. Część z tych pieniędzy będzie na pewno zainwestowane w dalszy rozwój gry. Należy zatem spodziewać się między innymi kolejnych poprawek. W ramach dzisiejszej dużej aktualizacji, która oznaczona została numerem 1.1, wprowadzono liczne ulepszenia do szwankującego często systemu A-Life oraz innych elementów sztucznej inteligencji przeciwników. Są też poprawki optymalizacyjne dla bardziej zaludnionych obszarów. Lepszą wydajnością mogą cieszyć się ponadto posiadacze kart graficznych GeForce RTX 3000, w przypadku korzystania z techniki AMD FSR 3 Frame Generation. Usunięto także liczne problemy z awariami gry, poprawiono obsługę gamepadów i wprowadzono sporo zmian w balansie rozgrywki.

Sukces gry sprawił, że studio GSC Game World może spokojniej planować przyszłość. Już podjęto decyzję, że gra otrzyma co najmniej dwa sporej wielkości dodatki. Można spekulować, że rozbudują one nieco obszar, który możemy zwiedzić oraz wprowadzą nowe elementy fabularne. Gra otrzyma też tryb wieloosobowy, nad którym prace już trwają, ale nie wiemy na razie nic o jego kształcie. Na tym jednak nie koniec. Marka STALKER może bowiem wkrótce wykroczyć poza branżę gier komputerowych. Jeden z twórców zdradził w wywiadzie, że trwają wstępne negocjacje z platformą Netflix, które mogą zaowocować powstaniem serialu osadzonego w świecie gry. STALKER nie jest tak popularną serią, jak Fallout, ale sukces serialu opartego na drugiej z wymienionych marek udowadnia, że takie przedsięwzięcie ma prawo się udać.

Źródło: Polygon