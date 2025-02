STALKER 2: Heart of Chornobyl z pierwszymi, oficjalnymi danymi sprzedażowymi. Gra osiągnęła całkiem spory sukces

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl to bez wątpienia jedna z największych i najważniejszych premier tego roku. Tytuł ukazał się 20 listopada na PC oraz konsolach Xbox Series X/S. Według recenzji i opinii graczy, produkcja cechuje się fantastycznym klimatem Zony, ciekawymi postaciami oraz angażującym wątkiem fabularnym. Kuleje, tak jak się spodziewaliśmy, warstwa techniczna oraz ogólnie optymalizacja. Problemy techniczne najwyraźniej nie odstraszyły sporej liczby graczy, o czym świadczą opublikowane wyniki sprzedaży.

W niecałe 48 godzin od premiery drugiego STALKER-a, studio GSC Game World już pochwaliło się pierwszymi wynikami finansowymi (co jest totalnym przeciwieństwem chociażby Dragon Age: The Veilguard, gdzie EA ani BioWare jakoś nie kwapią się do publikacji danych sprzedażowych). S.T.A.L.K.E.R. 2 już teraz sprzedał się w liczbie miliona kopii i z pewnością z każdym kolejnym dniem ta liczba będzie tylko rosnąć. Dla studia to spory sukces, biorąc pod uwagę że gra jest raczej dosyć niszowa w swoim gatunku.

Milion sprzedanych kopii w pierwszych kilkudziesięciu godzinach od premiery jest tym większym sukcesem, bowiem S.T.A.L.K.E.R. 2 jest dostępny równocześnie w abonamencie Game Pass (zarówno na PC jak i konsolach Xbox Series). W tym wypadku studio potwierdziło, że liczba graczy sprawdzających grę w subskrypcji Microsoftu jest znacznie większa niż liczba graczy, którzy zdecydowali się na bezpośredni zakup. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że twórcy będą regularnie aktualizować i naprawiać swój tytuł, by przemierzenie Zony odbywało się w odpowiedniej jakości technicznej. U nas już pojawił się test wydajności Sebastiana, natomiast na dniach pojawi się jeszcze jeden materiał, tym razem porównujący wersję komputerową i konsolową oraz oceniający jakość technik skalowania.

No wonder it feels a bit crowdy in the Zone. A million copies were sold, and much more stalkers joined the artifact hunt with Game Pass.



This is just the start of our unforgettable adventure. The Heart of Chornobyl emanates stronger with each of us.



Thank You, stalkers! ☢️ pic.twitter.com/zslF7I8vR1