PIONER to MMOFPS w klimatach STALKER. Gra otrzymała zapowiedź z fragmentami rozgrywki i wstępną datę premiery

GFA Games powstało w 2021 roku i liczy sobie ponad 70 osób, ale ich pierwszy projekt ma całkiem spore ambicje. Inna sprawa, że trudno tutaj pisać o oryginalności. Elementy MMO, połączone z survivalem w postapokaliptycznym świecie to aż za dobrze znany temat. W dodatku twórcy dosyć otwarcie inspirują się serią STALKER. Mimo to wstępne materiały sugerują, że jest szansa na to, iż na rynek wejdzie całkiem ciekawa, klimatyczna mieszanka.

Nawiązujący do gier spod znaku STALKER-a PIONER otrzymał orientacyjną datę premiery na przyszły rok. Pojawił się także efektowny zwiastun.

Premiera drugiej odsłony STALKER-a już za nami, ale surowy nastrój znany z gry GSC Game World nie będzie jedyną propozycją w tych klimatach. W najbliższym czasie - czyli jakoś w 2025 roku - PIONER wprowadzi nas do alternatywnej rzeczywistości - a konkretnie opustoszałej wyspy Tartarus, pełnej reliktów pochodzących z czasów radzieckich. Ocalenie będzie zależało od naszych umiejętności eksploracji czy efektownego zarządzania dostępnymi zasobami, a rozległa mapa (ponad 50 kilometrów kwadratowych) zaoferuje zróżnicowane wyzwania.

Siłą PIONER będą docelowo zarówno aspekty PvE, jak i PvP. Kampania fabularna ma być rozbudowana, inspirowana klasycznymi historiami SF, ale np. pojawią się również frakcje, dla których będzie można wykonywać misje, poprawiające status u miejscowych kupców i tak dalej. Jak wstępnie zapowiadają twórcy, świat gry ma stale ewoluować, skłaniając graczy do weryfikowania swojego podejścia w walce o przetrwanie. Do atrakcji zaliczyć można też choćby "Krainę Cieni", specjalny tryb stanowiący wariację extraction shootera, gdzie zawalczymy o znaczące skarby. A poza tym zwyczajowo natkniemy się na crafting tudzież rozgrywkę opierającą się na budowanej społeczności i organizowane rajdy. Brzmi to zatem jak intrygujące połączenie kilku popularnych motywów w jeden, wielki MMOFPS. Pytanie, czy to zadziała w praktyce.

Źródło: WCCFtech