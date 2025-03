STALKER 2 oraz zmodowany STALKER: Anomaly na bezpośrednim porównaniu. Stary silnik X-Ray Monolith wciąż potrafi zaskoczyć

Premiera gry STALKER 2: Heart of Chornobyl była średnio udana. Z jednej strony otrzymaliśmy bardzo klimatyczną produkcję, która jest wierna dziedzictwu serii. Z drugiej, nie brakuje niestety problemów technicznych oraz bugów, które skutecznie psują zabawę. STALKER 2 jest w o tyle trudnym położeniu, że musi konkurować także z olbrzymią liczbą modów do pierwszych gier z serii. Jednym z nich jest samodzielna modyfikacja Anomaly, która wciąż potrafi wyglądać dobrze.

Fanowska gra STALKER: Anomaly wygląda zaskakująco dobrze na tle STALKER-a 2. To zasługa zmian wprowadzonych do silnika X-Ray, a także modyfikacji poszczególnych elementów graficznych.

W serwisie YouTube opublikowane zostało porównanie graficzne STALKER-a 2 z mocno zmodowanym STALKER: Anomaly. Ten drugi tytuł sam w sobie jest tak naprawdę modem, który nie wymaga jednak do uruchomienia żadnej odsłony cyklu. Już samo Anomaly (korzystające ze zmodyfikowanej wersji silnika X-Ray) oferuje znacznie lepszą oprawę graficzną niż STALKER: Call of Pripyat od studia GSC Game World (2009 rok). Tę można jednak poprawić dużo bardziej korzystając z kolejnych modyfikacji. Efekt końcowy potrafi mocno zaskoczyć, co udowadnia bezpośrednie porównanie graficzne.

Mocno zmodowany STALKER: Anomaly w ogólnym rozrachunku nie oferuje oczywiście tak dobrej oprawy graficznej, jak STALKER 2, ale i tak wypada bardzo dobrze w tym zestawieniu. Interesujące jest zwłaszcza to, że jakość odbić w kałużach jest tak dobra (a czasami nawet lepsza), jak w przypadku odbić generowanych przez technologię Lumen w najnowszej odsłonie serii. Anomaly oferuje także znacznie ostrzejszy obraz, który nie ulega rozmyciu nawet w trakcie ruchu postaci, co dla wielu osób jest olbrzymią zaletą. Dzięki temu tekstury sprawiają wrażenie bardziej szczegółowych. Wszelkie modele 3D w Anomaly są oczywiście złożone z mniejszej liczby wielokątów, jednak jakość tekstur skutecznie ten fakt maskuje.

STALKER 2 bezsprzecznie lepiej wypada z kolei w kwestii ogólnej jakości oświetlenia. Jest to widoczne zwłaszcza w przypadku obszarów granicznych, gdzie kończy się bezpośrednie oświetlenie sceny (na przykład wejścia do budynków). W takim przypadku Lumen zapewnia efekt bardzo zbliżony do sprzętowego Ray Tracingu, który jest niezwykle trudno osiągnąć w przypadku tradycyjnych technologii renderowania. Lepiej wygląda też globalne oświetlenie na otwartych obszarach i podobnie jest także w przypadku cieni. Znacznie gęstsza w nowej części gry jest też roślinność, a także odległość jej renderowania. Należy jednak pamiętać, że Anomaly działa na silniku X-Ray Monolith, którego podstawy pamiętają jeszcze pierwszą odsłonę STALKER-a z 2007 roku. W tym kontekście uzyskany rezultat jest naprawdę imponujący.

Źródło: @Cycu1 (YouTube)