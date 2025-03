STALKER 2: Heart of Chornobyl - pierwsza od premiery partia poprawek od GSC Game World. Ponad 650 usprawnień

Od premiery długo wyczekiwanej gry GSC Game World minął już ponad tydzień. Pierwsze emocje zdążyły nieco opaść, ale w dalszym ciągu panuje zażarta dyskusja względem tego, na ile jest to udana premiera. Bo nie ma co ukrywać, problemów jest naprawdę dużo, przez co wiele osób zdążyło odbić się od tytułu nawet jeżeli odpowiadają im te klimaty. Deweloperzy rzecz jasna od samego początku ogłosili, że będą pilnie pracować nad licznymi poprawkami - a oto kolejne efekty.

STALKER 2: Heart of Chernobyl dostał właśnie patcha 1.0.1., dotykającego praktycznie każdego istotnego elementu gry.

Jak wyraźnie podkreślałem w swojej recenzji, GSC Game World stworzyło głęboką i wciągającą grę, która pod wieloma względami wróciła do korzeni serii. Mimo to problemów było co niemiara, toteż szybko okazało się, że dla wielu będzie w miarę grywalna dopiero po konkretnej serii poprawek. Już w okolicach premiery pojawiło się trochę update'ów łatających pewne aspekty, ale rzecz jasna niewystarczająco. Teraz zawitał kolejny, patch 1.0.1, który koncentruje się w zasadzie na niemal wszystkich kluczowych czynnikach.

Aktualizacja miała na przykład wyeliminować problem NPC-ów, którzy zawieszali się i w głupi sposób ginęli od Emisji, ewentualnie po prostu "zacinali się" w trakcie docierania do konkretnego miejsca w trakcie misji. Do tego mamy nie doświadczać dziwnych zjawisk po śmierci postaci bądź problemów z wydajnością w trakcie długich sesji na zatłoczonym terenie, a także szeregu problemów związanych z optymalizacją wywołujących crashe, wycieki pamięci i inne usterki. Zajęto się również różnej maści bugami audio (np. motyw typowy dla scen walki nie wyłącza się pomimo zakończenia potyczki). A to zaledwie czubek góry lodowej.

Patch poprawia też problemy tyczące się bezpośrednio walki i szeroko pojętego balansu. Waga przedmiotów potrzebnych do została obniżona, tak samo koszt naprawy broni i pancerza, ten ostatni zaś nie uszkadza się już tak szybko. Można zyskać znacznie więcej pieniędzy ze sprzedaży pancerza, szczególnie tak mocnego jak egzoszkielet, oraz artefaktów. Dokonano konkretnych zmian w przypadku przeciwników - np. Kontroler, Burer czy dzik mają mniej punktów życia, a obrażenia zadawane bronią palne są podwyższone - i dodano ułatwienia dla najniższego poziomu trudności, z kolei walka wręcz nożem bądź inną bronią ma większą skuteczność. Ulepszono cutscenki, interakcje z przedmiotami i naprawiono wiele problemów napotykanych w trakcie przechodzenia misji. Ponadto mamy nie trafić już na pewne kłopoty związane z szybką podróżą, elementami interfejsu czy ekwipunkiem (np. działaniem latarki przy zapisach i wczytywaniu gry). Sporo tego, ale niewątpliwie w drodze jest jeszcze więcej.

Źródło: Steam